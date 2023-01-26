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春節為寵物保平安 認養動物免費點平安燈

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市動保處公布寵物點燈服務5間廟宇，讓民眾可為家中寵物祈福。圖／新北市動保處提供
新北市動保處公布寵物點燈服務5間廟宇，讓民眾可為家中寵物祈福。圖／新北市動保處提供

春節期間民眾習慣到廟宇為家人點平安燈，現在很多廟宇也可為家中寵物點平安燈，新北市動保處公布寵物點燈服務5間廟宇，讓民眾可為家中寵物祈福，並推出「為毛寶貝點平安燈、兔吉利來好運年年增」活動，民眾只要在動保處官網活動貼文上傳毛寶貝照片或到動物之家認養，就可獲機會免費為寵物點平安燈。

近年來隨著人口結構和生活型態改變，寵物成飼主最親密夥伴，為寵物點燈成為潮流，經調查新北市有新店福宸宮、新莊慈祐宮、三峽廣行宮、中和受鎮宮及板橋接雲寺等5間廟宇提供點燈服務，可多加利用為毛寶貝祈福。

動保處去年首創於元宵節在板橋接雲寺辦理寵物認養點燈活動，今年再推出新春大禮活動，民眾即日起至2月2日12點前，於新北市8個公立動物之家認養，就可獲得抽獎的機會，將有16位幸運飼主可免費為寵物點平安燈。

另外，動保處推出抽平安禮活動，有養寵物民眾只要在臉書活動貼文上傳寵物照片及標註2位朋友，就同樣可獲抽獎資格，共抽出10名飼主，可為家中寵物點上平安燈，活動至2月2日中午12點截止，並於下午17點公佈得獎名單。2月4日也可參加板橋接雲寺認養活動，成功認養即送寵物平安燈，讓你福氣一整年。

新北市動保處粉專：https://reurl.cc/RjYjAz

2月4日認養動物送平安燈，寵物健康一整年。圖／新北市動保處提供
2月4日認養動物送平安燈，寵物健康一整年。圖／新北市動保處提供

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