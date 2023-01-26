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台中8月18日起新規定 中小學50公尺內禁設夾娃娃機店

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市明定，今年8月18日起，自助選物販賣場所的位置，應距中、小學50公尺以上。圖／經發局提供
台中市明定，今年8月18日起，自助選物販賣場所的位置，應距中、小學50公尺以上。圖／經發局提供

坊間夾娃娃機店林立，台中市政府制定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，規定業者提供的商品須符合相關規定，法制局強調，今年8月18日起自助選物業營業場所與國民中、小學須距離50公尺以上。

根據消基會等團體曾抽查六都國中小100公尺內有自助選物販賣塲所，台中市有4家，最靠近的距離校門只有12公尺。

台中市政府去年8月18日公布實施「台中市自助選物販賣業管理自治條例」即所謂夾娃娃機條例，明定夾娃娃機設置點須在距離國中小50公尺以上，緩衝期1年，今年8月18日起將取締違法設立。

根據台中市自治條例罰則，今年8月18日起距學校50公尺內，停止經營自助選物販賣業務，經查獲仍繼續營業者，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；以二建築物基地境界線最近二點作直線測量。

近年伴隨科技發展，新型態交易模式興起，台中市政府考量相關中央法令尚未完備，制定「台中市共享運具經營業管理自治條例」、「台中市外送平台業者管理自治條例」及「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，自2022下半年起陸續公布施行。

台中市 夾娃娃機 關中

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