快訊

傳蕭美琴、吳釗燮職位互換 江啟臣：溝通避戰或備戰？

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

男女都適用！塞車尿急別用寶特瓶 他穿1物優雅解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跳水溝、抽火鍋店號碼牌 北市議員鬧區服務處選服五花八門

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
林延鳳服務處的選民服務五花八門，採訪當天剛好有人送貨來，請她代收鄰居包裹。記者林佳彣／攝影
林延鳳服務處的選民服務五花八門，採訪當天剛好有人送貨來，請她代收鄰居包裹。記者林佳彣／攝影

台北市新科議員林延鳳的服務處位在士林鬧區，離芝山捷運站走路不到100公尺，人來人往相當熱鬧，不只幫鄰居收過包裹、臨危受命替志工做團購，也有支持者「電話遙控」請託代抽附近火鍋店號碼牌，她更曾跳入深度及胸的水溝，只為撿回騎士掉落的AirPods，不禁直呼「選服沒有極限！」

林延鳳回憶最印象深刻的是去年8月某天晚上，一名年輕人神色慌張跑進服務處求救，因為脫安全帽時，新買的耳機不小心掉進約150公尺深的水溝。167公分高的她說，探頭看水溝還算乾也沒淤積，接著奮力一跳，成功「拯救底迪的笑容」，對方還在社群錄影稱不知道自己是誰，但很感謝她願意跳下去撿。

其實，此處為駐日大使謝長廷於1986年成立的北區服務處，迄今培育不少政治人物，在地服務逾30載，地點就位在芝山捷運站，走路不到100公尺，不同於天母等處，這裡周邊人聲鼎沸。林延鳳說，許多居民對服務處都不陌生，沒事會來坐坐，作為平常生活與資訊的交流站，選民服務也因此很多元。

選民服務五花八門，舉凡借廁所、裝飲用水、行李寄放、買完菜借放、手機沒電來充電，支持者也曾來電拜託，到一旁常排隊的火鍋店幫抽號碼牌，還有敦親睦鄰，幫隔壁住戶代收包裹，採訪當天正巧遇到有人送貨來。林延鳳分享，曾有志工手作花生糖團購，把服務處當作交易據點，同仁還接手幫忙等人來領貨。

不僅如此，林延鳳去年萬聖節在大門口擺放應景糖桶，迄今不少阿公、阿嬤或小朋友經過，習慣來看一下拿糖吃，發現空了還會「通知要補貨」，最近農曆春節到來，就放上春聯、紅包袋分享喜氣。

台北市新科議員林延鳳回憶最印象深刻的選服，是遇到一名年輕人求救幫撿掉入水溝的耳機。圖／林延鳳提供
台北市新科議員林延鳳回憶最印象深刻的選服，是遇到一名年輕人求救幫撿掉入水溝的耳機。圖／林延鳳提供
林延鳳曾跳入深度及胸的水溝，只為撿回騎士掉落的AirPods，直呼自己「選服沒有極限！」圖／林延鳳提供
林延鳳曾跳入深度及胸的水溝，只為撿回騎士掉落的AirPods，直呼自己「選服沒有極限！」圖／林延鳳提供
北市議員林延鳳的服務處位在士林鬧區，大門口擺放應景糖桶，最近農曆春節到來，還有春聯、紅包袋分享喜氣。記者林佳彣／攝影
北市議員林延鳳的服務處位在士林鬧區，大門口擺放應景糖桶，最近農曆春節到來，還有春聯、紅包袋分享喜氣。記者林佳彣／攝影

火鍋 捷運

延伸閱讀

是你嗎？花319元在北市全聯買泡麵和雞蛋 發票中兩百萬

影／噴辣椒拿美工刀搶火鍋店4萬 匪變裝3次仍被逮

新竹市紙箱工廠排放顏料染藍水溝 環保局開罰

火鍋店出現「奇特食材」！他好奇能不能吃 專家嚇壞急阻止：是劇毒殺人物

相關新聞

玻璃球、透明貨櫃屋...快來新北10處網紅圖書館打卡

新北市立圖書館初五開館服務，推出10間「網紅」圖書館，有透明貨櫃屋、霍格華茲學院風、浪漫星空玻璃球、百年花磚古厝、復古懷...

跳水溝、抽火鍋店號碼牌 北市議員鬧區服務處選服五花八門

台北市新科議員林延鳳的服務處位在士林鬧區，離芝山捷運站走路不到100公尺，人來人往相當熱鬧，不只幫鄰居收過包裹、臨危受命...

大年初五天氣晴 新北推薦石碇、雙溪農再社區

今天大年初五天氣放晴，家戶紛紛把握機會外出走春，新北市農業局推薦石碇烏塗農再社區及雙溪長源農再社區，體驗手做布包、享用在...

林奕華2月5日燈會前就任副市長？蔣萬安：按既定規畫

「光源台北2023台灣燈會」將於2月5日起登場，對於燈會準備工作，台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受...

春節為寵物保平安 認養動物免費點平安燈

春節期間民眾習慣到廟宇為家人點平安燈，現在很多廟宇也可為家中寵物點平安燈，新北市動保處公布寵物點燈服務5間廟宇，讓民眾可...

台中8月18日起新規定 中小學50公尺內禁設夾娃娃機店

坊間夾娃娃機店林立，台中市政府制定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，規定業者提供的商品須符合相關規定，法制局強調，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。