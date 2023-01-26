跳水溝、抽火鍋店號碼牌 北市議員鬧區服務處選服五花八門

台北市新科議員林延鳳的服務處位在士林鬧區，離芝山捷運站走路不到100公尺，人來人往相當熱鬧，不只幫鄰居收過包裹、臨危受命替志工做團購，也有支持者「電話遙控」請託代抽附近火鍋店號碼牌，她更曾跳入深度及胸的水溝，只為撿回騎士掉落的AirPods，不禁直呼「選服沒有極限！」

林延鳳回憶最印象深刻的是去年8月某天晚上，一名年輕人神色慌張跑進服務處求救，因為脫安全帽時，新買的耳機不小心掉進約150公尺深的水溝。167公分高的她說，探頭看水溝還算乾也沒淤積，接著奮力一跳，成功「拯救底迪的笑容」，對方還在社群錄影稱不知道自己是誰，但很感謝她願意跳下去撿。

其實，此處為駐日大使謝長廷於1986年成立的北區服務處，迄今培育不少政治人物，在地服務逾30載，地點就位在芝山捷運站，走路不到100公尺，不同於天母等處，這裡周邊人聲鼎沸。林延鳳說，許多居民對服務處都不陌生，沒事會來坐坐，作為平常生活與資訊的交流站，選民服務也因此很多元。

選民服務五花八門，舉凡借廁所、裝飲用水、行李寄放、買完菜借放、手機沒電來充電，支持者也曾來電拜託，到一旁常排隊的火鍋店幫抽號碼牌，還有敦親睦鄰，幫隔壁住戶代收包裹，採訪當天正巧遇到有人送貨來。林延鳳分享，曾有志工手作花生糖團購，把服務處當作交易據點，同仁還接手幫忙等人來領貨。