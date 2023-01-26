玻璃球、透明貨櫃屋...快來新北10處網紅圖書館打卡

新北市立圖書館初五開館服務，推出10間「網紅」圖書館，有透明貨櫃屋、霍格華茲學院風、浪漫星空玻璃球、百年花磚古厝、復古懷舊明星化妝間等，邀民眾來走春拍照。

新北市立圖書館推薦，新北市10間高顏質的網紅圖書館，分別是總館、江子翠分館、林口東勢閱覽室、三重南區分館、淡海小書房、五股分館、五股守讓堂、新店分館、瑞芳分館以及平溪分館。其中由唱片音軌打造的三重南區分館，不僅有黑膠體驗區，還有明星化妝間；總館則有7個夢幻閱讀空間，包括峇里島風、地中海風、日式禪風、復古美式風、北歐風、鄉村南法風即英倫風，讓你一秒置身國外。

此外，淡水輕軌隱藏版透明貨櫃屋，打造乾淨透明的空靈視覺；林口東勢閱覽室的星空圖書館除了看書，還可以看星空；新店分館打造畫框單人座、唯美畫室的閱讀空間，看書之餘，也能享受藝術體驗的愉悅，讓身心靈都一同放鬆，還有「霍格華茲」學院風的江子翠分館、「鐵道私房景點」的平溪分館及台式美學的五股守讓堂「三讓文房」。