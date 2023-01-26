台中囤房稅增加3.8億 補貼3000弱勢戶租金每月2到7千元

台中市政府去年7月實施囤房稅法案，將反映在今年5月稅單。預估受影響屋主約8.7萬人、房屋10.6萬戶，市庫1年增加約3.8億元稅收，專款專用弱勢租屋補貼，逾3000戶受惠。每戶依條件不同，租屋津貼每月2千到7千不等。

社會局指出，身障者和低收入戶可向戶籍所在地區公所申請，街友可向社會救助服務站申請，單親及弱勢家庭請至婦女及新住民培力中心申請。

社會局指出，為協助有意願租屋的街友脫離街頭，保障居住權益，台中市今年新增街友租金補助方案，總經費48萬元，降低街友回歸社區生活期間的經濟壓力，早日自立穩定生活。

低收入戶房屋租金補助，列冊每戶補助調高為2000元至5000元。身心障礙者房屋租金補貼，加碼後每戶每月發放3000元至4000元。單親及弱勢家庭短期租屋津貼，增加為5600元至7000元。

台中市囤房稅法案針對持有台中市非自住住家用房屋按差別稅率課徵房屋稅，4戶以下每戶2.4%，5戶以上每戶3.6%。