初五賞櫻、祈福、健行 新北烘爐地櫻花已盛開

今天大年初五不少民眾外出走春，新北市將迎來櫻花盛開的季節，中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已於1月底開始陸續綻放，預期花季可持續至2月。新北市景觀處推薦民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，目前已陸續綻放，花期預估可持續至2月中旬。每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，更多了幾分雅致與莊嚴，夜景亦別有一番風采，為新北市賞櫻勝地之一。