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初五賞櫻、祈福、健行 新北烘爐地櫻花已盛開

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市景觀處推薦民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行。圖／新北市景觀處提供
新北市景觀處推薦民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行。圖／新北市景觀處提供

今天大年初五不少民眾外出走春，新北市將迎來櫻花盛開的季節，中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已於1月底開始陸續綻放，預期花季可持續至2月。新北市景觀處推薦民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，目前已陸續綻放，花期預估可持續至2月中旬。每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，更多了幾分雅致與莊嚴，夜景亦別有一番風采，為新北市賞櫻勝地之一。

福德正神宮香火鼎盛，一向以祈福、求財的聖地聞名，春節期間參拜的香客更是絡繹不絕，民眾可搭乘捷運至南勢角站，轉乘249、895公車於烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里；或轉乘捷運接駁公車於山頂烘爐地停車場下車，沿登山步道步行約100公尺即可抵達。

中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻。圖／新北市景觀處提供
中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻。圖／新北市景觀處提供

登山步道 捷運

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