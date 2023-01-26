新北燈會今晚登場 四線Q版列車先曝光

2023 新北燈會將於今晚6點在新北大都會公園登場，由新北市長侯友宜及藝人陳亞蘭共同啟動主燈，新北捷運局配合「2023新北燈會-兔來運轉熊猴森」，在燈會現場打造4款大型Q版列車氣球，包含安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及捷運三鶯線等，列車氣球寶寶陪伴同樂。

2023新北燈會熊猴森樂園現場，新北捷運局製作三環六線中的安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及三鶯線等4座大型Q版氣球，在燈會展演期間至現場就可以搶先看到即將通車的安坑輕軌列車，以及穿梭沙灘海景的淡海輕軌列車，穿梭在新北與台北的新北環狀線列車一同展現身影，同時還有即將誕生的三鶯線列車。