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新北燈會今晚登場 四線Q版列車先曝光

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北捷運局製作三環六線中的安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及三鶯線等4座大型Q版氣球。圖／新北市捷運局提供
新北捷運局製作三環六線中的安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及三鶯線等4座大型Q版氣球。圖／新北市捷運局提供

2023 新北燈會將於今晚6點在新北大都會公園登場，由新北市長侯友宜及藝人陳亞蘭共同啟動主燈，新北捷運局配合「2023新北燈會-兔來運轉熊猴森」，在燈會現場打造4款大型Q版列車氣球，包含安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及捷運三鶯線等，列車氣球寶寶陪伴同樂。

2023新北燈會熊猴森樂園現場，新北捷運局製作三環六線中的安坑輕軌、淡海輕軌、新北環狀線及三鶯線等4座大型Q版氣球，在燈會展演期間至現場就可以搶先看到即將通車的安坑輕軌列車，以及穿梭沙灘海景的淡海輕軌列車，穿梭在新北與台北的新北環狀線列車一同展現身影，同時還有即將誕生的三鶯線列車。

此外，新北捷運局現場準備列車加油棒到活動現場參與新北捷運局粉專活動，手機拍照打卡上傳，就能獲得新北捷運列車加油棒，2023新北燈會將於今日至2月12日在新北大都會公園熊猴森樂園點亮新北，主題為兔來運轉熊猴森，共設置八大燈區及週週驚喜人偶、開運美食市集、樂園花車巡遊、重磅藝人登場等5大展演活動。此外還有千姿百態花燈供民眾欣賞。

新北捷運局配合「2023新北燈會-兔來運轉熊猴森」，在燈會現場打造4款大型Q版列車氣球。圖／新北市捷運局提供
新北捷運局配合「2023新北燈會-兔來運轉熊猴森」，在燈會現場打造4款大型Q版列車氣球。圖／新北市捷運局提供

新北市長 淡海輕軌

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