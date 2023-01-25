新春閱讀好運到 新北市圖開館前10人送開運筆

新北市立圖書館大年初五開館迎新，1月26日、27日前10名借閱的讀者，可以獲得新春開運筆，為新年帶來好運！

新北市圖新聞稿表示，將於明天開館迎新，特別推出閱讀迎賓活動，邀民眾「閱讀兔gether」，初五當天於全市各區圖書分館搶頭香借書的民眾可獲得「閱讀大禮包」，可獲驚喜小禮物。

市圖表示，各分館26日、27日還有新春限定的「迎新All in one」閱讀超值包，提供幫讀者精選適合閱讀的系列書籍，另外，前10名借閱讀者可獲得新春開運筆，為新年帶來好運！

市圖表示，迎接新的2023兔年，很多人都會到廟裡拜拜祈求平安順利，圖書館也特別設置「好運兔U祈福留言牆」，讓民眾在祈福簽名牆上寫下新年祝福。大年初五與初六兩天，總館也特別推出新春快閃電影院，免費招待大家看電影。