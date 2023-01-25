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北市啟動春安專案勞檢 查千家企業、共罰444萬元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市勞動局啟動春安勞檢專案，針對工地、燈節工作、企業進行勞檢，已發現百項缺失，預計開罰444萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供
台北市勞動局啟動春安勞檢專案，針對工地、燈節工作、企業進行勞檢，已發現百項缺失，預計開罰444萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供

北市勞動局啟動春安勞檢計畫，落實工作場所防災工作，勞檢處統計，去年12月27日至今年1月13日，針對高風險工作場所及營造工程等實施檢查，共檢查771工地次、1053家事業單位、停工7項次、罰鍰127項次，預計罰鍰金額為444萬元。

為督促事業單位落實春節前後的工作場所防災工作，勞檢處自2022年12月27日啟動春安期間加強勞動檢查計畫，針對高風險工作場所及營造工程等實施檢查。勞動局長高寶華呼籲，年節期間仍有許多重大工程持續施工，雇主應加強注意職業安全衛生風險，確實監督所屬勞工遵守職業安全衛生法規。

另外，針對2023「台灣燈會」活動，相關舞台搭設也在春節間進行，為避免災害發生，北市勞檢處表示，日前以邀集觀傳局、文化局、舞台架設及燈座施作主要廠商辦理安全宣導會，提醒事業單位注意施工風險及依所訂職業安全衛生計畫辦理，勞檢處也將於春節期間不定期派員檢查。

勞檢處長梁蒼淇說，近年舉辦許多節慶活動，須搭設大型舞台、燈光及音響設備，為確保勞工作業安全，特啟動展演活動檢查計畫，並訂定「舞台組拆作業安全注意事項手冊」，以督促事業單位依安全作業程序施工，降低作業風險。

勞檢 春節

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