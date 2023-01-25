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晴空下的守護者 初四走春回味老眷村

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
空軍三重一村春節期間舉辦許多活動。圖／臉書翻攝
空軍三重一村春節期間舉辦許多活動。圖／臉書翻攝

位在新北市的空軍三重一村是北部僅存早期防砲陣地，新北市文化局策畫「晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶」特展，向所有曾經為這塊土地努力付出的人致意。

文化局表示，策展者李秉勳和戴聿玟曾在此駐村創作，對園區有很深的情感，所以參考軍事文物展品及空軍三重一村老照片，以全手繪的方式一筆一畫勾勒防空飛彈和眷村昔日樣貌，搭配柔和色調，讓整個特展呈現既溫暖又復古的氛圍。

晴空展是空軍三重一村委外經營前的最後一檔展覽，兩人共同設計防空部隊軍事沿革、時尚中山室放映室、眷村生活3個主題展區，用一張張防空武器及防砲司令部老照片、1945年美軍空照圖及擬真版1比6的40砲座模型，說明砲陣地的特色和眷戶們的軍旅生涯。

李秉勳表示，最特別的一張老照片是孩子們坐在甬道入口上頭的留影，無意中呈現早期的甬道外觀，看得出來是砌著磚頭像窯洞般的地道。砲彈筒、50機槍彈鏈串、還有密閉防潮性很強，很適合保存食品的空彈藥箱，一物多用，努力開發新用途，將物品功能用到極致，是眷村惜福也是艱辛生活的軌跡。

戴聿玟則蒐集文獻、老照片交互比對、再繪出昔時砲陣地眷村樣貌。戴聿玟說，一村的眷戶大多是從大陸的四川、湖南、湖北省遷徙而來；駐村期間聽了太多倉皇流離生命故事，在這方沃土重新根植興發，對於能用策展形式呈現一村的起源與轉折、告別與開始，兩人都倍感榮幸。

空軍三重一村老照片呈現早期的甬道外觀，是砌著磚頭像窯洞般的地道。圖／新北市文化局提供
空軍三重一村老照片呈現早期的甬道外觀，是砌著磚頭像窯洞般的地道。圖／新北市文化局提供
空軍三重一村展出擬真版1比6的40砲座模型。圖／新北市文化局提供
空軍三重一村展出擬真版1比6的40砲座模型。圖／新北市文化局提供

空軍

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