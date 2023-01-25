大年初四迎眾神 新北推薦三宮廟參拜
今天大年初四，習俗上是家戶迎接眾神之日，新北市觀旅局推薦新北市境內宮廟包括石碇五路財神廟、板橋的慈惠宮、三重先嗇宮，適合民眾前往廟宇拜拜，同時周邊也有值得一訪的景點好去處。
新北市觀光局表示，石碇五路財神廟參拜主要為求財，由於面對一座外型酷似元寶的金寶山，讓這座財神廟香火特別旺。廟宇內部最大特色就是給人一種金碧輝煌的感覺，新春走一遭為自己或家人祈求開運或沾沾財神廟的喜氣，參拜完財神廟後，民眾還可順遊到深坑老街，品嘗知名的豆腐料理或豆腐冰淇淋，感受老街的絕美風華。
板橋慈惠宮香火鼎盛是知名媽祖廟，平時前往參拜的民眾就有許多，逢春節過年期間更是絡繹不絕。參拜完慈惠宮，觀旅局推薦可以順遊板橋林本源園邸，園邸內擁有美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，也是許多網美穿上特地帶來的旗袍美拍的經典場地。
三重先嗇宮主祀神農大帝，民眾搭乘捷運至先嗇宮站下車步行約10分鐘就能抵達，先嗇宮為當地古老的廟宇，其廟宇建築特色為「對場作」，意思是由2組匠師各自展現其施作技藝，也具有傳承文化之意涵。來到三重，不能錯過正在展期中的鴨鴨地景藝術展，也可前往三和夜市一訪在地人氣老店，許多老字號美食都是當地人從小吃到大的經典滋味。
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