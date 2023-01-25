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初四走春賞櫻 淡水天元宮粉系浪漫吸人潮

中央社／ 新北25日電

農曆春節期間走春，淡水天元宮櫻花綻放，吸引賞櫻人潮，新北市政府表示，民眾不妨趁著連假，帶著大小朋友一起到天元宮祈福、賞花及追櫻，享受粉系浪漫並感受大自然之美。

新北市長侯友宜今天到淡水無極天元宮參拜及賞櫻走春，還發送紅包給遊客，場面熱鬧。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，天元宮的「天山三色櫻」是由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的品種，開花時不同深淺粉紅交織而成的花景，富有層次感也十分美麗，歡迎大家來賞花享受粉系浪漫。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今年春節因為剛好是疫情解封以後，所以遊客蠻多的以外，今天是大年初四，無極天元宮是淡水最美麗的櫻花參訪好地方，大家來天元宮參拜及欣賞櫻花，也是讓人非常開心的一件事。

媒體詢及對前副總統陳建仁要接任閣揆傳聞的意見，他表示，尊重中央的內閣人事調整，最重要的當內閣就定位，更需要的是大家更能夠同心齊力，團結在一起，為中華民國、為台灣這塊土地同心齊力、認真打拚，讓國家能夠永續繁榮，這才是最重要的。

他也對前交通部長林佳龍可能會接任副閣揆的問題表示，「我相信他也會把角色扮演好，我都會給他滿滿的祝福」。

侯友宜在臉書貼出除夕圍爐為妻女下廚煮水餃的照片，他對媒體說，吃水餃是平常的一個主食，最近這幾天也吃水餃，其實吃什麼不是那麼樣重要，重要是在過年過節，家人能夠在一起。

侯友宜也針對美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台的問題表示，台灣是一個熱情好客的國度，任何國際友人來台灣「我們都熱誠的歡迎，我們最重要目的是要讓台海區域的和平穩定，是我們共同的願景，我們大家抱著這樣願景，讓我們國家能夠永續發展」。

媒體追問對民眾黨主席柯文哲說侯友宜在新北已經服務了13年，其實可以去選總統的問題，他表示，他現在是新北市的市長，希望能夠在千萬人共好底下，能夠帶動北北基桃宜，大家努力的往前走。

新北市長 天元宮 侯友宜

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