快訊

天王也忍不住！劉德華日飲20杯咖啡 原因曝光了

手無力是短命徵兆？ 研究發現握力與衰老存在明確關聯

台灣成凍番薯！22縣市低溫跌破10度 嘉義以北恐下探6度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋林家花園 明初四馬戲表演趣味雜耍

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
明天初四將由獲選為2022新北市傑出演藝團隊的「馬戲之門」接力演出，帶領大家遊走林園。圖／新北市文化局提供
明天初四將由獲選為2022新北市傑出演藝團隊的「馬戲之門」接力演出，帶領大家遊走林園。圖／新北市文化局提供

春節期間都會區走春踏青首選，板橋林家花園熱鬧迎新年，農曆春節期間，位在新北市板橋的國定古蹟林本源園邸準備豐富活動，今天有賀歲音樂會，明天初四則有「馬戲之門」演出，透過遊走式的馬戲表演與觀眾互動，新北市文化局龔雅雯局長表示，除了樂團演出及馬戲表演之外，還有大人小孩都很喜歡的手作體驗課程。

林本源園邸今年春節舉辦各式活動，昨初二由竣越藝術劇團帶來「鼓舞迎春·開園報喜」舞獅表演及昊天戰鼓敲響新春第一炮，為林家花園2023新春系列活動揭開序幕。今天初三林本源園邸邀請新北市傑出演藝團隊「隨心所欲樂團」帶來賀歲音樂會，演奏新年組曲、即興創作樂曲以及充滿年節氣氛的經典曲目。

明天大年初四將由同樣獲選為2022新北市傑出演藝團隊的「馬戲之門」接力演出，透過遊走式的馬戲表演與觀眾互動，讓大小朋友於園區內體驗趣味性十足的雜耍技藝!

新北市文化局龔雅雯局長表示，每到春節林家花園總會辦許多活動，邀請大家熱鬧過新年，除了樂團演出及馬戲表演之外，還有大人小孩都很喜歡的手作體驗課程。

初五開始則有編織藝術家將帶領民眾走進毛線編織世界，透過製作鉤針鬱金香花束迎接新春，初六並有植物風格植人以療癒綠植為創作出發，搭配兔年生肖，設計「兔腳蕨」苔球植栽種活動，藉由象徵好運的兔腳，祝福入園民眾錢兔似錦。

大年初八邀請新北市登錄藝師張徐沛老師，舉辦「福兔賀歲·樂鬧新春」燈籠手作體驗活動，將現場引導民眾完成元宵節必備小提燈，願大家以福兔造型的小提燈照亮新的一年。民眾入園參觀拍照打卡可兌換年節小禮物，至文創商店消費還有機會獲得林園兔年好禮。

林本源園邸官網：https://www.linfamily.ntpc.gov.tw

大年初八邀請新北市登錄糊紙保存者張徐沛老師，舉辦「福兔賀歲·樂鬧新春」燈籠手作體驗活動。圖／新北市文化局提供
大年初八邀請新北市登錄糊紙保存者張徐沛老師，舉辦「福兔賀歲·樂鬧新春」燈籠手作體驗活動。圖／新北市文化局提供

春節

延伸閱讀

板橋至樹林區間冷到軌道斷裂 台鐵16列車受影響通行

畫面曝！板橋公車「逆向輾騎士」釀全身骨折 衝撞前詭異停7秒

新北兔年未來明信片明起「開放投入」 年底寄回供回味

林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場

相關新聞

垃圾堆三天沒丟 新北明起恢復收運

春節連續假期新北市初一到初三停止循線垃圾收運，明日初四雖為星期三例行停收日，但新北各區清潔隊特別提前恢復收運，環保局提醒...

侯友宜初三登高望遠 3女兒給紅包感欣慰

新北市長侯友宜今天上午到鶯歌區走春，並登山欣賞美麗景致，侯友宜說讓自己、家人能夠用一個健康快樂的心情來呼吸新鮮的空氣。另...

板橋林家花園 明初四馬戲表演趣味雜耍

春節期間都會區走春踏青首選，板橋林家花園熱鬧迎新年，農曆春節期間，位在新北市板橋的國定古蹟林本源園邸準備豐富活動，今天有...

初三年節走春 新北挖子尾生態饗宴

挖子尾自然保留區位於新北市八里區淡水河出海口，具豐富的紅樹林河口生態系，也是新北環境教育及生態旅遊熱門場域，春節連假民眾...

新北新春優惠 消費滿額抽AirPods

為回應民眾春節期間採買伴手禮和聚餐需求，新北市府聯合2022新北獲獎店家推出新春優惠，本月底前到獲獎店家消費選購都能享好...

新年新北海岸吹海風 漁港奇岩各有特色

新年走春，新北市海岸線144公里，有白沙可踢踏，也能盡覽海蝕奇岩，尤其北海岸、東北角沿岸及漁港各有特色，隨意漫遊吹海風是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。