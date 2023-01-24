板橋林家花園 明初四馬戲表演趣味雜耍

春節期間都會區走春踏青首選，板橋林家花園熱鬧迎新年，農曆春節期間，位在新北市板橋的國定古蹟林本源園邸準備豐富活動，今天有賀歲音樂會，明天初四則有「馬戲之門」演出，透過遊走式的馬戲表演與觀眾互動，新北市文化局龔雅雯局長表示，除了樂團演出及馬戲表演之外，還有大人小孩都很喜歡的手作體驗課程。

林本源園邸今年春節舉辦各式活動，昨初二由竣越藝術劇團帶來「鼓舞迎春·開園報喜」舞獅表演及昊天戰鼓敲響新春第一炮，為林家花園2023新春系列活動揭開序幕。今天初三林本源園邸邀請新北市傑出演藝團隊「隨心所欲樂團」帶來賀歲音樂會，演奏新年組曲、即興創作樂曲以及充滿年節氣氛的經典曲目。

明天大年初四將由同樣獲選為2022新北市傑出演藝團隊的「馬戲之門」接力演出，透過遊走式的馬戲表演與觀眾互動，讓大小朋友於園區內體驗趣味性十足的雜耍技藝!

新北市文化局龔雅雯局長表示，每到春節林家花園總會辦許多活動，邀請大家熱鬧過新年，除了樂團演出及馬戲表演之外，還有大人小孩都很喜歡的手作體驗課程。

初五開始則有編織藝術家將帶領民眾走進毛線編織世界，透過製作鉤針鬱金香花束迎接新春，初六並有植物風格植人以療癒綠植為創作出發，搭配兔年生肖，設計「兔腳蕨」苔球植栽種活動，藉由象徵好運的兔腳，祝福入園民眾錢兔似錦。

大年初八邀請新北市登錄藝師張徐沛老師，舉辦「福兔賀歲·樂鬧新春」燈籠手作體驗活動，將現場引導民眾完成元宵節必備小提燈，願大家以福兔造型的小提燈照亮新的一年。民眾入園參觀拍照打卡可兌換年節小禮物，至文創商店消費還有機會獲得林園兔年好禮。