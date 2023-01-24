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垃圾堆三天沒丟 新北明起恢復收運

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
春節連續假期新北市初一到初三停止循線垃圾收運，明日初四新北各區清潔隊提前恢復收運。圖／新北市環保局提供
春節連續假期新北市初一到初三停止循線垃圾收運，明日初四新北各區清潔隊提前恢復收運。圖／新北市環保局提供

春節連續假期新北市初一到初三停止循線垃圾收運，明日初四雖為星期三例行停收日，但新北各區清潔隊特別提前恢復收運，環保局提醒市民朋友做好垃圾分類，並留意垃圾車響鈴音樂。

環保局說明，農曆初一至初三循線停收期間，新北市開放72處定點收運點供民眾排出垃圾，不過多數民眾仍習慣將垃圾囤積在家中；明日初四雖逢週三為清潔隊例行休息日，為讓民眾能清理家中堆積3日的垃圾，清潔隊將特別加班，提前恢復正常垃圾收運，請民眾確實做好垃圾分類並使用專用垃圾袋。

清潔隊員表示，歷年過年後，垃圾量都會比平常日多1倍以上，垃圾車一趟接著一趟，常來不及休息，提醒民眾務必做好垃圾分類，也可將垃圾分批分天排出，以利隊員更快速有效地處理。

環保局說，民眾交付垃圾時，除依規定做好分類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先妥善處理及分類回收，勿直接丟入垃圾車擠壓、摩擦，以免引發爆炸造成公共安全意外。

危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，勿混入一般垃圾投入垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。

環保局表示，初四垃圾量及資收量都較多，垃圾車及資收車可能無法準點抵達各清運點，將播放垃圾車響鈴音樂通知，請民眾多加留意可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態。

新北樂圾車網站：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/

環保局提醒市民朋友做好垃圾分類，並留意垃圾車響鈴音樂。圖／新北市環保局提供
環保局提醒市民朋友做好垃圾分類，並留意垃圾車響鈴音樂。圖／新北市環保局提供

垃圾車 新北

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