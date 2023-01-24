初三年節走春 新北挖子尾生態饗宴

挖子尾自然保留區位於新北市八里區淡水河出海口，具豐富的紅樹林河口生態系，也是新北環境教育及生態旅遊熱門場域，春節連假民眾大魚大肉後，新北市農業局表示可來趟寓教於樂的生態走春之旅，迎接充滿活力的一年。

新北市八里挖子尾依文化資產保存法劃定的自然保留區，位於河海交界處，占地面積約30公頃，由水筆仔構成的紅樹林潮間帶，提供魚蝦蟹和鳥類等動物食物來源及躲避天敵的棲地，讓挖子尾擁有生物數量眾多的濕地生態。

新北市府在此設木棧道及自行車道可以近距離觀察生態環境在淡水河沖積及漲退潮的作用，帶來的豐富有機質，營造特殊的生態環境，像是招潮蟹、彈塗魚等生物，在退潮後成群出來活動及覓食，此外，園區內常見的東方環頸鴴、小白鷺、夜鷺、綠繡眼，以及保育鳥類如唐白鷺、魚鷹及黑翅鳶等鳥類，形成多元的生態物種，是一處動物們的快樂天堂，在這裡可看到豐富的生態系，是環境教育的優良場域。

另外，在挖子尾周圍設置有生物解說告示牌，讓民眾更能了解所觀察動物們的習性等相關知識。在觀賞完挖子尾保留區豐富生態後，可到鄰近的十三行文化公園，體驗結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場，或是沿著自行車道，走訪八里左岸公園，徜徉在淡水河及觀音山的暮色下，是不少人打卡放閃的好地方。