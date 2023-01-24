新北新春優惠 消費滿額抽AirPods
為回應民眾春節期間採買伴手禮和聚餐需求，新北市府聯合2022新北獲獎店家推出新春優惠，本月底前到獲獎店家消費選購都能享好康。另針對青春山海線店家推出消費滿額抽獎活動，消費金額滿200元，憑消費的發票或收據即可登錄抽獎。最大獎可抽https://reurl.cc/NGmkmx，活動期間至2月15日止。
新北市經發局長何怡明表示，今年市府聯合2022新北嚴選獲獎店家推新春優惠，1月31日前只要到新北嚴選的店家消費都能享好康，讓大家過個嚴選好新年。
經發局表示，新北嚴選新春優惠包含「大嬸婆食品」推出黃金蘿蔔糕8折優惠，只要200元就能帶回家。由美國麵包大賽團體常勝軍的麵包師傅在林口開的「溜溜貝果」，推出心饗蛋黃酥禮盒優惠價650元。萊茵城堡咖啡館推出濾掛咖啡禮盒原價999元，新春特價2盒1688元。啤酒肚釀製也推出至行動啤酒車「馬克一號」，消費享周邊商品優惠。
除2022新北嚴選業者響應推出新春優惠外，青春山海線特色店家也推出消費滿額抽獎活動。民眾只要在2月15日前在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8個行政區的青春山海線合作店家消費，單筆消費金額滿200元，就有機會抽中Apple AirPods、便利商店商品卡，春金魚酥伴手禮。
青春山海線官網：https://reurl.cc/NGmkmx
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