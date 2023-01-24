侯友宜初三登高望遠 3女兒給紅包感欣慰

新北市長侯友宜今天上午到鶯歌區走春，並登山欣賞美麗景致，侯友宜說讓自己、家人能夠用一個健康快樂的心情來呼吸新鮮的空氣。另侯友宜也收到3位女兒的紅包，他則表示3個女兒給紅包代表她們都不斷在成長，表示父母親覺得孩子她們能夠平安快樂做自己。

侯友宜今在鶯歌登山時表示，連續假期很多天，那大部分都在廟宇拜拜也發福袋，大年初三民眾可以在附近的郊區或是到哪一個風景區走一走，讓自己、家人能夠用一個健康快樂的心情來呼吸新鮮的空氣，讓自己的身體更好，建議在近郊新北市很多美麗的步道，可以來欣賞漂亮的新北市，像鶯歌有鶯歌石、三峽山桐花、新店和美山步道、樹林有大同山步道，其實好多的步道，如果要走遠一點可以到淡蘭古道走一走，其實蠻好的，他提醒大家防寒機制要做好，因為今天天氣確實溫度在下降中，把身體保暖。

侯友宜說，自己每天都會運動，因為運動才會讓自己的身體更健康，那走山徑爬步道呼吸新鮮空氣，還有欣賞美麗的山景，相信用一個身心健康愉快的心情，好好的努力把自己的工作做好以外，也讓家人能夠大家一起在一起，然後開心的過一個在郊外欣賞美麗風景的好心情。