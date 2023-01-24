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陽明山有機會飄雪 北市交通局：入山車輛須掛雪鏈

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市交通局表示，民眾若由仰德大道進入陽明山區，非假日也需憑「仰德大道通行證」通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈；照片為仰德大道車輛上山情況。圖／聯合報系資料照片
北市交通局表示，民眾若由仰德大道進入陽明山區，非假日也需憑「仰德大道通行證」通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈；照片為仰德大道車輛上山情況。圖／聯合報系資料照片

寒流來襲！昨晚開始將一路冷到大年初四，越晚越冷、濕冷急凍。北市交通局今表示，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，若氣象局宣布下雪，將依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，車輛入山務必裝雪鏈。

中央氣象局表示，未來一周共有兩波冷空氣來襲，昨晚開始將一路冷到年初四（25日），今天越晚越冷、濕冷急凍；初五（26日）短暫回溫後，初六（27日）又有另波強烈大陸冷氣團來襲，未來一周氣溫偏低。

交通局表示，依據中央氣象局預測，今明2天會有持續10度左右或以下之低溫，可能會有降雪，提醒用路人預作準備，相關交通管制將依中央氣象局宣布同時啟動，請民眾注意。

交通局指出，民眾若由仰德大道進入陽明山區，即使非假日也需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局說，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行，各階段相關管制點如附圖。

氣象局 仰德大道 陽明山 北市

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