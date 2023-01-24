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柯文哲初三到淡水 侯友宜表達感恩

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至鶯歌北鶯公園走春。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至鶯歌北鶯公園走春。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至土城震安宮及五穀先帝廟參拜祈福，民眾黨主席柯文哲也到淡水竹林寺慈玄宮發放春節小物，侯友宜對於柯文哲到來新北表示，越多人到新北市的廟宇或是風景區走走，代表為新北市多祝福或是多帶動觀光休閒產業的發展，都很感恩。

侯友宜今上午參拜宮廟後，緊接著抵達鶯歌區北鶯公園走春發紅包，他對於柯文哲抵達淡水表示，新北就像台灣的縮影，新北有山有海，也有很多不一樣的宗教信仰，那新北幅員遼闊，會在新北為市民來集氣祝福，尤其順便也到各地拜年以外，還可以了解各地方的建設。

他說，很感恩很多好朋友都願意到新北市的宗教廟宇來為新北市的市民來祈福，越多人到新北市的廟宇或是到風景區走一走，代表為新北市多祝福或是多帶動觀光休閒產業的發展，都很感恩，希望大家多多來，那也歡迎不只柯文哲，所有的市民好朋友大家要來都很歡迎。

另外，今天上午安排9點發福袋，北市民眾5點半就開始排隊，侯友宜對此表示，今年的福袋做得很Ｑ版，可愛的小白兔上面還有紅彩頭「好彩頭」，尤其寫的是吉祥話兔吉利來，鏟錢進來、錢你來鏟、你來鏟錢，保證大家平安以後就賺大錢，所以很多人來索取福袋，都是希望今年能夠在平安，然後能夠生活過得會更好，所以不單是新北市民來索取，全台灣都來索取。

侯友宜說，尤其發福袋也有很多外縣市的市民朋友那麼早來排隊，像今天5點半來排隊的民眾住在台北，那雖然也先在中和住過，還是回到新北市來發福袋，希望福袋代表著一個吉祥，然後代表著今年的新希望，大家一起來共同祈福，讓台灣會更好。

新北市長侯友宜今上午至鶯歌北鶯公園走春發紅包。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至鶯歌北鶯公園走春發紅包。記者李定宇／攝影
民眾黨主席柯文哲上午至淡水竹林寺慈玄宮參香。圖／民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲上午至淡水竹林寺慈玄宮參香。圖／民眾黨提供

新北市長 福袋 侯友宜

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