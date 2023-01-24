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新年新北海岸吹海風 漁港奇岩各有特色

中央社／ 新北24日電
新北市海岸線144公里，北海岸、東北角沿岸及漁港各有特色，新春漫遊吹海風是不錯選擇。圖為淡水漁人碼頭。 中央社／新北漁業處提供
新北市海岸線144公里，北海岸、東北角沿岸及漁港各有特色，新春漫遊吹海風是不錯選擇。圖為淡水漁人碼頭。 中央社／新北漁業處提供

新年走春，新北市海岸線144公里，有白沙可踢踏，也能盡覽海蝕奇岩，尤其北海岸、東北角沿岸及漁港各有特色，隨意漫遊吹海風是不錯選擇。

八里區十三行博物館及文化公園可欣賞左岸河海交會壯闊，搭渡船到淡水區可閒逛老街，品嚐鐵蛋及阿給等在地小吃，而漫步金色水岸，漁人碼頭木棧道可眺望觀音山及台北港等山河海美景，港內情人橋更是拍照打卡熱點。

此外，台2線沿途從沙岸三芝區、石門區，一路可看到多元潮間帶生物，欣賞櫻花美景；金山區、萬里區有溫泉，在野柳看女王頭，各種海蝕奇岩怪石盡收眼底。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，富基漁港附近幸福雙心公園亮點是「牽罟織夢網」裝置藝術，踏上公園旁「石門幸福步道」，往北可漫步到富貴角公園，往東可達老梅綠石槽。

至於東北角深澳漁港附近有壯觀象鼻岩、酋長岩及廣闊視野海天步道，當地餐廳使用新鮮漁獲作出小卷米粉等美味料理。行腳再往前有十三層遺址，拐個彎上山還能走訪九份老街，鼻頭角及龍洞則各有可看的地方，如果到澳底漁港自然要品嚐鮮嫩肥美「貢寮鮑」，增添春節趣味。

老街 石門 新北

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