毛孩子也要年夜飯 新北動物之家加菜添喜氣

為讓動物之家收容的毛孩子同享春節喜氣，新北市政府動物保護防疫處不忘加菜「雙喜營養滿分鮮蔬佐肉」，希望毛孩子們今年都能被認養，找到有愛的家。

考量寵物生理構造、代謝及營養需求與人不同，注重食材挑選的動保處表示，應避免高油脂、高鹽及許多寵物禁忌，如洋蔥、蔥、大蒜、辛香料或酒精等，否則可能造成嘔吐、腹瀉、血尿甚至休克。

動保處選擇天然營養食材，以不加調味料方式料理，適量添加花椰菜、高麗菜、地瓜、青椒、胡蘿蔔、蘋果或香蕉等，確保寵物健康及攝取充足營養。

動保處表示，已籌募民眾捐贈的肉末等，煮好後可搭配水煮紅蘿蔔、小黃瓜等再混配飼料，就可創造多種色、香、味和營養俱全大補帖。

此外，動保處推薦民眾許多毛寶貝年節菜色，如應景「福兔平安蘋果派」，蘋果、地瓜泥、水煮蛋、絞肉與鯛魚肉分別蒸熟後，加上無鹽奶油混合均勻，用酥皮包裹，刷上蛋液放進烤箱烤到金黃；「兔飛猛進爽口鮭魚飯」是將鮭魚丁、熟飯及鴻喜菇炒熟，捏成飯糰狀，用蒸熟小黃瓜切片包裹，再以蒸熟花椰菜及芝麻點綴，為貓狗加菜添喜氣。