北市清潔隊提早上工 明起收一般垃圾廚餘及資源回收

春節連假第5天，民眾忙走春，為避免家中垃圾囤積過久，台北市環保局將於大年初四起，恢復一般垃圾、廚餘與資源回收物清運，而大型廢棄物預約清運服務自1月27日恢復。

北市環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，雖開放北市32處限時收受點，供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤放在家中。

環保局說，為了服務市民，雖然1月25日是周三，依照慣例是不收垃圾，但環保局清潔隊員仍提早收假，明日起將依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

另外，環保局提醒，1月27日起，也將恢復免費清運大型廢棄物的服務，民眾家中如有大型廢棄物待清，請洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好再將大型廢棄物搬運到約定地點，切勿將大型廢棄物隨意放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。