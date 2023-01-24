麗寶國際賽車場兒童交通安全教育館 假日推出「小小駕訓班」
麗寶國際賽車場有全台唯一FIA 認證的G2賽道，全長3.5公里，共有23個彎，兩條直線加速路線，最大高低差可達到5層樓高，春節期間賽車場兒童交通安全教育館，假日限定推出「小小駕訓班」，設置紅綠燈、交通號誌、道路標線等教材，加強兒童交通安全知識。
麗寶國際賽車場開放民眾報名，開自己愛車上賽道，舉辦至今吸引許多人開著各式車款體驗，也曾有計程車下場感受馳騁快感；麗寶國際賽車場即日起推出「老朋友獨享優惠」，1月18日前參加過自駕車活動的民眾，2月份場次報名或當日體驗後現場再次加購者，每台車體驗90分鐘3500元，原價4299元。
台北林姓男子表示，他平常跑山路，山路或是馬路，較少有像賽車場的彎道與高度落差，他第一次開在賽道也感覺很新奇，自己車子的性能，第一圈下場還在慢慢熟悉路線，後面才會慢慢掌握到過彎技巧，覺得很值得。
春節期間麗寶國際賽車場兒童交通安全教育館，假日限定推出「小小駕訓班」，設置紅綠燈、交通號誌、道路標線等教材，結合FIA「Golden Rules」道安教材，以情境式體驗方式，帶領兒童實際模擬練習紅燈停、綠燈行、禮讓行人、穿越路口等道安知識，結束還可領取小朋友兒童駕照。
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