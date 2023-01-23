新北推微笑山線降低碳足跡 天上山步道宜春遊

新北市府觀光旅遊局今天表示，「微笑山線」登山步道串聯境內的樹林、鶯歌、三峽、土城等區，土城天上山桐花公園步道，可遠眺台北盆地、大屯山，適合走春消耗熱量。

新市市觀旅局今天發布新聞表示，新北轄區擁有豐富的山林資源，大眾運輸系統日趨完善，春節期間出遊人數多，大家可選擇搭大眾交通工具來趟「微笑山線」春遊，以減少碳足跡，體驗不一樣風情的自然山林。

觀旅局說，從樹林、鶯歌區，串連土城、延伸到中和、新店及深坑、石碇、平溪等區的步道系統，在形狀上呈現一個微笑曲線，以此作為「微笑山線」品牌。

觀旅局說，天上山位於土城區與三峽區交界處，受到新店溪和橫溪橫流切割山谷的影響，使山頭特別突出而有「高高在天上」姿態，因而也被稱為「皇帝山」。

天上山頂有顆三等三角點，海拔高度雖不高，但視野極佳；因距離市區不遠，也貼近微笑山線3大核心精神中的「親近」特性。

觀光旅遊局表示，天上山原來的木造觀景平台，因常年受風吹、日曬、雨淋，已變形不堪使用，目前，參考國內外的安全性景觀平台，改造為容易維護管理的鋼構平台；可俯瞰土城、板橋市區，也可遠眺台北盆地西半部及更遠的大屯山、觀音山一帶。

觀光旅遊局說，除天上山步道，也推薦鶯歌石步道、三峽區鳶山步道、樹林區大同山步道或新店區和美山步道，都是相對適合春節期間親子家庭，綠能同遊的好選擇，也能消耗過年吃美食的熱量。