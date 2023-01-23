快訊

美國防部傳正規劃眾院議長麥卡錫訪台行程 可能春季成行

遭無人機撞上破相縫了30針 柯震東初二在醫院「病床照曝光」

新北推微笑山線降低碳足跡 天上山步道宜春遊

中央社／ 新北23日電

新北市府觀光旅遊局今天表示，「微笑山線」登山步道串聯境內的樹林、鶯歌、三峽、土城等區，土城天上山桐花公園步道，可遠眺台北盆地、大屯山，適合走春消耗熱量。

新市市觀旅局今天發布新聞表示，新北轄區擁有豐富的山林資源，大眾運輸系統日趨完善，春節期間出遊人數多，大家可選擇搭大眾交通工具來趟「微笑山線」春遊，以減少碳足跡，體驗不一樣風情的自然山林。

觀旅局說，從樹林、鶯歌區，串連土城、延伸到中和、新店及深坑、石碇、平溪等區的步道系統，在形狀上呈現一個微笑曲線，以此作為「微笑山線」品牌。

觀旅局說，天上山位於土城區與三峽區交界處，受到新店溪和橫溪橫流切割山谷的影響，使山頭特別突出而有「高高在天上」姿態，因而也被稱為「皇帝山」。

天上山頂有顆三等三角點，海拔高度雖不高，但視野極佳；因距離市區不遠，也貼近微笑山線3大核心精神中的「親近」特性。

觀光旅遊局表示，天上山原來的木造觀景平台，因常年受風吹、日曬、雨淋，已變形不堪使用，目前，參考國內外的安全性景觀平台，改造為容易維護管理的鋼構平台；可俯瞰土城、板橋市區，也可遠眺台北盆地西半部及更遠的大屯山、觀音山一帶。

觀光旅遊局說，除天上山步道，也推薦鶯歌石步道、三峽區鳶山步道、樹林區大同山步道或新店區和美山步道，都是相對適合春節期間親子家庭，綠能同遊的好選擇，也能消耗過年吃美食的熱量。

大屯山 春節 登山步道

延伸閱讀

春節期間為街友送暖 新北設定點熱食站、發平安袋

大年初一酒駕 新北男逆向撞3車被逮稱：我為什麼在開車

卜派出新產品？新北警抓301包毒咖啡包 外包裝竟印「大力水手」

與賴清德今再同地較勁 侯友宜：歡迎大家到新北祈福

相關新聞

三獻禮道場科儀與神豬獻祭 清水祖師聖誕祭典初六登場

農曆年節熱鬧持續，其中新北三峽在正月初六將舉行一年一度市定民俗「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」，新北文化局表示，祭典包含三...

春節期間為街友送暖 新北設定點熱食站、發平安袋

今年過年長達10天假期，不少民眾採買年貨享受溫馨氣氛，不過不少街友卻仍在外頭，且面對寒流，新北社會局在春節期間持續關心，...

淡水漁人碼頭情人橋換新裝 春節限定光雕秀

淡水漁人碼頭為迎接農曆新年，地標情人橋已披上大紅新衣為民眾討吉利，入夜後的情人橋將獻上春節限定的音樂光雕秀特別節目，周邊...

先嗇宮國運籤示「財多反害己」 侯友宜：平安遠勝財富

新年迎接新運勢，各宮廟國運籤也引發關注，新北三重先嗇宮今年抽出國運籤「士籤」是下下籤，解籤表示財多反而害己；侯友宜表示，...

「最美里長」陳紫渝來拜年 曬合照為毛孩喊話：紅包拿來！買肉肉！

新北市永和區永福里長陳紫渝一舉一動成為話題，過去動態不少里內會勘文的她，也利用大年初一時間向大家拜年，曬出與家中毛小孩熊...

春節慎防風景區停車場藉機調整價格 新北聯合稽查九份

今大年初一，新北各地不少遊玩人潮，熱門風景區停車位一位難求，停車收費也常發生消費爭議。新北消保官會同新北交通局聯合稽查瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。