三獻禮道場科儀與神豬獻祭 清水祖師聖誕祭典初六登場

農曆年節熱鬧持續，其中新北三峽在正月初六將舉行一年一度市定民俗「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」，新北文化局表示，祭典包含三獻禮道場科儀及神豬獻祭兩大活動；另外，祖師廟也有東方藝術殿堂的美譽，民眾可結合周遭宰樞廟、拱橋、庄役場等市定古蹟一同瀏覽。

文化局指出，三峽長福巖清水祖師廟建立於清乾隆34年（1769年），結合有形文化資產古蹟美學與無形文化資產民俗價值。聖誕祭典包含三獻禮道場科儀及神豬獻祭等兩大活動，神豬以雄偉炫麗的彩棚裝飾，並於兩旁架設紗燈一對，是當今北台廣為人知爭相一睹風采的祭典。

文化局提到，除了「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」的熱鬧慶典外，「三峽長福巖清水祖師廟」更有東方藝術殿堂的美譽，於民國36年由在地藝術家李梅樹老師親自督建修復工程，邀集當時知名匠師結合東方與西洋藝術美學聯手整建，為傳統廟宇注入鮮活生命力，從祖師廟中的石雕、石柱亦展現出大師對於傳統廟宇建築雕刻美學的品味。

文化局還說，如果說李梅樹老師的督建為祖師廟帶來新的面貌，廟中的楹聯、銅雕、木雕更是為廟宇畫龍點睛；新北市傳統工藝木雕類保存者洪耀輝藝師亦驕傲表示，自己將人生中最精華的15年歲月都奉獻給了祖師廟的修復工程。