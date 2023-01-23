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春節期間為街友送暖 新北設定點熱食站、發平安袋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
社會局長張錦麗大年初一專程前往新北市街友外展中心慰問工作人員及社工，並且到街友中途之家富山棧探視街友。圖／新北社會局提供
社會局長張錦麗大年初一專程前往新北市街友外展中心慰問工作人員及社工，並且到街友中途之家富山棧探視街友。圖／新北社會局提供

今年過年長達10天假期，不少民眾採買年貨享受溫馨氣氛，不過不少街友卻仍在外頭，且面對寒流新北社會局在春節期間持續關心，每日下午1點到晚間6點，在板橋區富山街8號的街友外展服務中心開設熱食站，更在假期第一天前往三重區重新橋等地發放平安袋、勸導安置。

社會局表示，適逢近年來最長的年假，而且低溫再度襲來，因此社會局在假期第一天小年夜的下午，由新北社會局副局長吳淑芳帶隊前往三重區重新橋、中山橋、忠孝橋與中興橋等地，了解街友生活狀態，總共關懷了3位街友，並提供春節平安袋，也持續勸導安置。

社會局指出，10天假期內，社會局在板橋區外展中心開放熱食站，備有米飯、熱湯、罐頭、麵包與各類飲品，並可領取好日子愛心大平台待用餐券，還提供暖暖包、外套、毛襪等禦寒物資，更可以洗個舒服的熱水澡，讓街友即使在低溫期間依然能夠暖身暖胃。

社會局長張錦麗昨也前往外展中心與幸福居向值班人員拜年，了解熱食與物資的整備狀況，感念工作人員犧牲假日、服務街友。張表示，新北採多元措施服務街友，除了主動出擊、定點服務外，更以社工輪值方式24小時處理通報案件，並且備妥足夠的安置資源，讓有緊急需求的街友在春節期間照樣能夠獲得即時協助，以便提供後續的全人照顧。

新北社會局副局長吳淑芳春節期間，前往中山橋新莊端探視街友，並致贈草莓糕點等食品和平安袋。圖／新北社會局提供
新北社會局副局長吳淑芳春節期間，前往中山橋新莊端探視街友，並致贈草莓糕點等食品和平安袋。圖／新北社會局提供

街友 新北 春節 寒流 低溫 愛心

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