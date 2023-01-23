春節期間為街友送暖 新北設定點熱食站、發平安袋

今年過年長達10天假期，不少民眾採買年貨享受溫馨氣氛，不過不少街友卻仍在外頭，且面對寒流，新北社會局在春節期間持續關心，每日下午1點到晚間6點，在板橋區富山街8號的街友外展服務中心開設熱食站，更在假期第一天前往三重區重新橋等地發放平安袋、勸導安置。

社會局表示，適逢近年來最長的年假，而且低溫再度襲來，因此社會局在假期第一天小年夜的下午，由新北社會局副局長吳淑芳帶隊前往三重區重新橋、中山橋、忠孝橋與中興橋等地，了解街友生活狀態，總共關懷了3位街友，並提供春節平安袋，也持續勸導安置。

社會局指出，10天假期內，社會局在板橋區外展中心開放熱食站，備有米飯、熱湯、罐頭、麵包與各類飲品，並可領取好日子愛心大平台待用餐券，還提供暖暖包、外套、毛襪等禦寒物資，更可以洗個舒服的熱水澡，讓街友即使在低溫期間依然能夠暖身暖胃。