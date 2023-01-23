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淡水漁人碼頭情人橋換新裝 春節限定光雕秀
淡水漁人碼頭為迎接農曆新年，地標情人橋已披上大紅新衣為民眾討吉利，入夜後的情人橋將獻上春節限定的音樂光雕秀特別節目，周邊的LOVE廣場及木棧道上也增添節慶藝術裝置，成為打卡的最新亮點。
新北漁港處指出，為延伸淡海輕軌幾米意象，也將幾米作品帶進漁人碼頭，其中色彩繽紛的「幾米溜溜帽遊樂場」成為家長遛小孩好選擇；療癒身心的「幾米女孩藝術裝置」隱身港區內成為打卡熱點。
漁港處表示，過年到漁人碼頭，白天的情人橋上身穿紅色的巨型春聯「兔吉利來」，期許兔年大吉大利，春節期間夜間的情人橋，自下午5點開始整點播出春節限定的音樂光雕秀特別節目，共5場次。情人橋前的LOVE廣場草皮設置了福兔與蒲公英造型燈，增加兔年的節慶氣氛。
漁港處指出，民眾在漁人碼頭沿著河岸漫步木棧道，享受海風吹拂臉頰，欣賞淡水河山河交織的迷人景致，木棧道下商店街美食琳瑯滿目，有活海產、異國料理、炸物、烤魷魚及特色冰品等，吃喝玩樂一次滿足。
除了木棧道下商店街美食，漁人碼頭內的福容大飯店為迎接兔年，推出「2023福兔賀歲團圓宴」，過年期間天天營業，各式中西美饌滿足民眾味蕾，有田園自助百匯、獨立包廂中式桌菜、阿基師觀海茶樓美味港點等。
漁業處表示，淡水漁人碼頭是近鄰市區的休閒漁港，新北市推動「嗨漁港」計畫，讓漁港傳統漁作及觀光休閒共榮共好。春節期間來漁人碼頭，白天可以搭乘遊園車欣賞港區與夕陽美景，與情人橋巨型春聯合影討吉利，小朋友們則可以免費暢玩溜溜帽遊樂場；入夜後，情人橋更持續上演春節限定的音樂光雕秀節目，讓漁人碼頭日不落，夜間持續嗨漁港。
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