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先嗇宮國運籤示「財多反害己」 侯友宜：平安遠勝財富
新年迎接新運勢，各宮廟國運籤也引發關注，新北三重先嗇宮今年抽出國運籤「士籤」是下下籤，解籤表示財多反而害己；侯友宜表示，每個人都希望健康平安，這遠勝於財富，但也希望接著經濟起飛。另外，台南南鯤鯓代天府抽到上上籤，指出指出政府要把經濟顧好；侯也說，疫情趨緩後，除保平安外，更重要是帶動百工百業經濟復甦。
侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，相信每個神明都會保佑，第一個平安健康是最重要及最大心願，每個人希望平安健康快樂，絕對遠勝於財富，當然平安健康快樂之餘，也希望能夠帶動經濟起飛、百工百業能夠復甦，讓台灣因為有經濟產業，人民生活會過更好，這是大家的心願。
另外，台南南鯤鯓代天府抽到上上籤則抽到上上籤，解籤指出政府要把經濟顧好，民眾才會感受得到。侯友宜指出，去年一整年受到疫情影響，讓大家平安絕對是首要工作，那因為今年疫情慢慢趨緩，除了要保平安，更重要的下一步是帶動百工百業經濟復甦、能夠往前，所以這也是他今年的心願。
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