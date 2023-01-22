賴清德也赴慈惠宮及接雲寺參拜 提守護台灣四具體做法
板橋慈惠宮及接雲寺成為政治人物初一造訪的熱門宮廟，副總統賴清德今下午也前往祈福國泰民安、風調雨順，同時也強調自己未來要守護台灣這塊土地，具體做法就是「拚經濟」、「顧民生」、「強國防」、「護和平」。
賴清德今前往慈惠宮及接雲寺參拜，祈求國泰民安、風調雨順，使疫情儘快結束，讓全國人民回歸正常生活，大家平安賺大錢。立委羅致政、張宏陸、江永昌、新北黨部主委何博文及多位議員陪同。
賴清德表示，自己已經就任民進黨主席，除了帶領民進黨黨公職團結合作，也希望結合台灣社會力量，共同完成新世代的新使命，也就是守護台灣的民主、和平和繁榮。
賴清德指出，現在國際情勢相當複雜，不只是國內的挑戰，國外的威脅也不少，自己過去為民主打拚，未來更要守護台灣這塊土地，為和平來一起合作，而這具體做法就是「拚經濟」、「顧民生」、「強國防」、「護和平」。
「民以食為天」賴清德認為，「拚經濟」最重要，有成果要與全國民眾分享，更要照顧弱勢民眾，政府透過各種政策，以有餘來補不足，讓好人有好表現，這樣社會才會和諧，達到「顧民生」。
「強國防」就像強身健體，公司產品有競爭力就不怕競爭，國家也一樣，要增加國防力量，才能「護和平」；和平要靠台灣每一個人同心協力，和平不可能是侵略者施捨的，若由侵略者施捨，就可以很容易被對方再拿走。
賴清德強調，印太地區的國際局勢變化很大，台灣人必須團結，2300萬人子孫代代同心齊力守護台灣，期許每一個國家的主人都能發揮力量，一起守護台灣的民主、和平與繁榮發展。
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