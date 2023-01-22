李四川視察富民路匝道拆除 作業時間3天縮至2天

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長李四川今赴富民路匝道拆除作業現場瞭解進度與周遭交通改道情形，並發放春節紅包慰勞施工團隊。圖／北市工務局提供
台北市副市長李四川今赴富民路匝道拆除作業現場瞭解進度與周遭交通改道情形，並發放春節紅包慰勞施工團隊。圖／北市工務局提供

北市第一果菜及萬大魚類批發市場工程日前進行富民路銜接水源快速道路匝道拆除作業；台北市副市長李四川今赴現場視察，瞭解拆除進度與周遭交通改道情形，並發放春節紅包慰勞施工團隊。原定3天的作業時程縮減至2天，預計明日18時完工。

李四川於今早赴「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」之富民路銜接水源快速道路上匝道（南向）拆除作業現場，了解拆除進度及周圍交通改道情形，並且給施工團隊加油打氣發放紅包，慰問他們的辛勞。

李四川也分享過去在高雄市政府任內期間拆除5座天橋、2個地下道的經驗，隨即也依現場實際施工情形調整工序，將原預定3天的作業時程縮減至2天，提前1天開放水源快速道路北上方向車道通行，除了減少用路人的不便也讓施工人員提早回家過年。

北市工務局表示，因既有匝道混凝土箱梁跨越水源快速道路，且拆除時須封閉該段道路，因此市府及施工團隊多次與地方討論研議後，選擇在對市民通行及一果營運影響最少的春節初一至初三，即市民休假及批發市場休市期間進行拆除作業。

工務局指出，施工團隊動員4部挖土機來拆除富民路匝道混凝土箱梁跨越段，期望在安全施工前提下以最快效率將匝道拆除完成，盡快開放水源快速道路北上方向車道通行。為降低對周圍鄰里夜間休憩干擾，於每日8時至20時施工，拆除時並搭配灑水車來有效降低粉塵及揚塵的問題。

工務局提醒，拆除作業期間會封閉往水源快速道路北上方向，並封閉往水源快速道路泉州街、青年路2處往北路口，富民路155巷及水源快速道路南下方向仍會保持車輛通行，駕駛人應提前改道，並注意依牌面指示方向行駛，以維護行車安全。

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」之富民路銜接水源快速道路上匝道（南向）拆除作業。圖／北市工務局提供
「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」之富民路銜接水源快速道路上匝道（南向）拆除作業。圖／北市工務局提供

團隊 李四川 北市

延伸閱讀

社子大橋昔被罵斷頭橋…李四川嘆冤枉 網：如今才明白有遠見

新年禮物附「蔣萬安全家福小卡」 議員批：人民稅金是蔣家銀庫？

蔣萬安遇事不決斷「小孩玩大車」?王鴻薇：做好事較重要

蔣萬安遭諷「小孩玩大車」 巿府發言人：挑撥離間老哏又來了

相關新聞

46歲婦人接連下跪侯友宜與郭台銘 警局：已轉介社會局

新北市長侯友宜、郭台銘等人接連在年初一參拜板橋接雲寺，一名46歲婦人竟先後朝侯、郭兩人下跪磕頭、跪拜等方式陳情，市府也上...

有片／最美里長陳紫渝羞喊理想型是「他」！ 選戰幸運物首次曝光是？

「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝接受《網路溫度計》專訪，除了說明上任後要積極推動的政見，分享打選戰的幸運物之外，同時也透露自己的理想型。

影／初五缺席燈會開幕將出訪新加坡？侯友宜：過年都在台灣

新北燈會將在初五登場，但新北市長侯友宜不會出席燈會開幕儀式，外傳侯友宜將在當天出訪新加坡。侯友宜表示，過年10天假期都會...

北市河濱公園禁止燃放爆竹煙火 最高可罰6000元

民眾在春節期間都會燃炮增加氣氛。北市水利處提醒，依照「台北市公園管理自治條例」規定，轄區內河濱公園禁止燃放煙火、鞭炮，春...

北北桃市長唯新北不陪朱立倫？ 侯友宜：他新北淵源深

國民黨主席朱立倫今上午到北北桃多間寺廟參拜，其中台北及桃園都分別有市長蔣萬安跟張善政陪同，唯獨新北沒有市長侯友宜陪同，引...

春節慎防風景區停車場藉機調整價格 新北聯合稽查九份

今大年初一，新北各地不少遊玩人潮，熱門風景區停車位一位難求，停車收費也常發生消費爭議。新北消保官會同新北交通局聯合稽查瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。