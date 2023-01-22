李四川視察富民路匝道拆除 作業時間3天縮至2天

北市第一果菜及萬大魚類批發市場工程日前進行富民路銜接水源快速道路匝道拆除作業；台北市副市長李四川今赴現場視察，瞭解拆除進度與周遭交通改道情形，並發放春節紅包慰勞施工團隊。原定3天的作業時程縮減至2天，預計明日18時完工。

李四川於今早赴「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」之富民路銜接水源快速道路上匝道（南向）拆除作業現場，了解拆除進度及周圍交通改道情形，並且給施工團隊加油打氣發放紅包，慰問他們的辛勞。

李四川也分享過去在高雄市政府任內期間拆除5座天橋、2個地下道的經驗，隨即也依現場實際施工情形調整工序，將原預定3天的作業時程縮減至2天，提前1天開放水源快速道路北上方向車道通行，除了減少用路人的不便也讓施工人員提早回家過年。

北市工務局表示，因既有匝道混凝土箱梁跨越水源快速道路，且拆除時須封閉該段道路，因此市府及施工團隊多次與地方討論研議後，選擇在對市民通行及一果營運影響最少的春節初一至初三，即市民休假及批發市場休市期間進行拆除作業。

工務局指出，施工團隊動員4部挖土機來拆除富民路匝道混凝土箱梁跨越段，期望在安全施工前提下以最快效率將匝道拆除完成，盡快開放水源快速道路北上方向車道通行。為降低對周圍鄰里夜間休憩干擾，於每日8時至20時施工，拆除時並搭配灑水車來有效降低粉塵及揚塵的問題。