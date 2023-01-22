春節慎防風景區停車場藉機調整價格 新北聯合稽查九份

今大年初一，新北各地不少遊玩人潮，熱門風景區停車位一位難求，停車收費也常發生消費爭議。新北消保官會同新北交通局聯合稽查瑞芳九份風景區停車場，以保障民眾權益；消保官提醒，盡量搭大眾運輸前往風景區，以免飽受塞車之苦，若開車出遊發現有停車場收費不實，則可打電話或向巡查交通局人員檢舉。

新北法制局指出，消費者保護官為保障消費者停車權益，特別會同交通局聯合稽查瑞芳區九份風景區停車場，檢視業者之收費資訊是否清楚明瞭，盼能預防停車消費糾紛。

消保官指出，這次查核瑞芳區九份18家停車場業者之收費方式，發現業者平日大多採計次收費，而計次又有2小時、3小時或不限時數等方式，而假日則大多改為計時收費。

消保官當場對每家停車業者宣導，應清楚揭露收費資訊並依公告方式計費，不得於消費者停車前及取車時告知不同收費標準，且業者應發給消費者停車收費單據以為憑證，如遇停車消費糾紛，業者應以最大善意妥善處理，以免影響地區觀光形象。

消保官提醒消費者，春節連假應盡量搭乘大眾運輸前往風景區，以免因飽受塞車停車之苦而大掃遊興；若開車出遊打算停放在風景區停車場，停車前應看清業者之收費告示並拍照存證，保留停車收費單據以備不時之需。