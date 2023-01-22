體驗東南亞過年習俗 泰國獻水式、緬甸辣椒餡湯圓

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
阮氏草老師與吉慶國小學生體驗越南過年習俗，寫春聯、果乾拼盤及黃梅花。圖／新北教育局提供
阮氏草老師與吉慶國小學生體驗越南過年習俗，寫春聯、果乾拼盤及黃梅花。圖／新北教育局提供

今日是農曆新年初一，台灣各地瀰漫年節味，而不少新住民也分享自己家鄉過年民俗，包含越南文化中寫春聯、包粽子；泰國及緬甸的潑水節等。新北教育局表示，過去提前將異國風新年文化融入課程，讓孩童在年前跨領域感受不同國家過新年民俗。

教育局指出，新住民語文教支人員提前將異國風新年文化融入課程，分享越南的果乾拼盤、泰國的獻水式、緬甸的辣椒餡料湯圓等過年習俗，師生還用越南語寫春聯，認識異國民俗，讓師生在多元文化的激盪下，體驗各國年節好滋味。

越南阮氏草老師將越南的新年文化融入課堂，讓學生用越南語寫春聯、包粽子、準備果乾拼盤等。「粽子」是越南農曆新年不可或缺的傳統菜餚，且家家戶戶都會包粽子，象徵家人團圓的意義。而「果乾拼盤」是春節招待客人的點心，此時吃甜食能保佑一整年幸福安康。

泰國李拉雀薇老師指出，在泰國過年時，親朋好友會相互潑水表達祝福，以驅除過去一年的霉運。4月13至15日泰國潑水節，是一年中最歡樂的傳統新年節日，許多人會返鄉與家人團聚。泰國會在4月14日「家庭日」，向家中長輩進行「獻水式」，晚輩以銀盆盛裝芳香淨水後輕灑在長輩手中，藉以表示對長輩的尊敬和對自己的過錯表示歉意，並希望獲得長輩祝福。

緬甸李豔菁老師分享，緬甸新年也是潑水節，約在4月13日左右，人們相互潑水，有洗舊迎新之意。此外，緬甸人過年習慣吃湯圓，象徵團圓、吉利之意，這和台灣年節元宵節吃湯圓意涵相近。另外，緬甸還會有棕櫚糖內餡湯圓，有時湯圓內會包入一顆辣椒當餡料，傳說吃到的人將會是今年的幸運兒。

教育局說明，新北市111學年度國小至高中開設新住民語文近1300班、逾3700名學生選習，同時也致力於新住民語文師資培訓、教學內容設計、多元文化體驗活動，讓學生浸潤在國際校園中，學習不同國家的語言，藉由跨文化溝通環境認識東南亞不同民俗風情。

教育局長張明文表示，語文是社會溝通與互動的媒介，也是文化的載體，新北市重視語言學習，多年來加碼補助，持續推動國小到高中職、12年不間斷的新住民語文課程，學生透過選習新住民語文，不僅傳承新住民原生國之語文，也能尊重欣賞多元文化。

李豔菁老師帶領學生手作緬甸辣椒餡料過年湯圓。圖／新北教育局提供
李豔菁老師帶領學生手作緬甸辣椒餡料過年湯圓。圖／新北教育局提供
李拉雀薇老師教導學生泰國過年的獻水式習俗。圖／新北教育局提供
李拉雀薇老師教導學生泰國過年的獻水式習俗。圖／新北教育局提供

越南 新住民

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