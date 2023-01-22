北市河濱公園禁止燃放爆竹煙火 最高可罰6000元

民眾在春節期間都會燃炮增加氣氛。北市水利處提醒，依照「台北市公園管理自治條例」規定，轄區內河濱公園禁止燃放煙火、鞭炮，春節期間也會派員加強巡邏，若發現違規燃炮，最高可罰6000元。

為維護生活品質，減少噪音及空氣汙染，台北市政府自2021年已全面禁止河濱公園內燃放一般爆竹煙火，保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

北市水利處指出，過年期間會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外因疫情影響目前未開放烤肉、野炊，巡查人員將會先勸導驅離，未依勸導停止違規行為者則會依法按違規次數及情節，每次開罰1200元至6,000元。

水利處表示，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，引起許多民怨及投訴案件，因此再經過重新檢討後，水利處報經市府核定，自2021年7月1日起，北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。