大年初一走訪11間宮廟 蔣萬安：祈求四時無災安居樂業

大年初一，台北市長蔣萬安行程滿滿，安排走訪11間宮廟參香，並發放福袋。蔣預計11點抵達台灣省城隍廟，時間還沒到就有不少支持者排隊，就是想見上蔣萬安一面，拿到他親自發放的福袋。蔣萬安表示，去各大廟宇參香，是想祈求新的一年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業。

蔣萬安今日安排走訪文昌宮、廣照宮、龍山寺、青山宮、台北天后宮、台灣省城隍廟、台北府城隍廟、松山慈祐宮、台北霞海城隍廟、大龍峒保安宮、台北市覺修宮，共11間宮廟參香祈福，還會發放福袋給參香的民眾，祝福新春平安；開始發福袋後，民眾排隊人龍幾乎看不到盡頭。

蔣萬安受訪時表示，開春第一天就走訪台北市各個宮廟，接下來還有許多的廟宇走訪，就是要跟市民朋友拜年、恭喜，也祈求新的一年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，這是最大的心願和期待，同時也感受到民眾滿滿的熱情，也要祝福市民朋友新的一年鴻圖大展、平安健康。

昨日除夕夜，被問到有無吃團圓飯？蔣萬安說，昨晚上和家人團聚，和爸爸、媽媽、姊姊與孩子們吃年夜飯，非常溫馨，準備豐盛的晚餐，全家人團圓特別有意義，而今年二寶首度和爺爺、奶奶拜年，因為他1歲半會走路，而且也會拱手拜拜、很可愛，所以全家在一起很開心。

不過蔣萬安的太太預產期為1月底，被問到會不會幫老婆拜註生娘娘？蔣萬安說「當然會啊」，每個到宮廟的人，都是是希望家人平安健康，也祝福所有的市民好朋友身體健康、萬事如意。