侯友宜初一早赴板橋慈惠宮及接雲寺參拜 民眾樂拿福袋

今日是農曆大年初一，新北市長侯友宜一早前往板橋慈惠宮及接雲寺參拜，向眾神祈求風調雨順、國泰民安，並保佑市政建設順利、市民平安健康；他表示，今年疫情趨緩，終於能跟民眾互動與賀新年。慈惠宮接下來每日有精彩節目；接雲寺則會分送熱食，讓民眾感受年節氣氛。

侯友宜今赴慈惠宮及接雲寺參拜添贈香油錢並向市民獻上新年祝福，兔年「兔吉利來」，「兔（鏟）錢進來」。他表示，開春第一天，傳統習俗會到廟裡為家人祈福，因此今前往市府所在地板橋的信仰中心參拜，祈求市民身體健康、市政順利。

侯友宜說，過去兩年因疫情關係取消春節參拜行程，隨著疫情緩解，今年終於能夠恢復以往到廟裡與市民互動，祝賀大家新年快樂，這也代表了國人生活與百業都將回歸正軌，期待新的一年所有的事物都可以欣欣向榮，朝好的方向發展。

民政局長柯慶忠感謝慈惠宮與接雲寺長期對社會公益慈善付出，也支持市政推動，因為有宗教團體的奉獻，新北能夠克服嚴峻疫情，在市政上也有足夠的資源擴大服務，期待更多力量繼續投入，傳遞善的能量。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，初一至初五慈惠宮舉辦民藝大街嘉年華活動，每日節目檔檔精彩，還有豐富大獎，期望透過熱鬧活動為社會地方增添春節喜氣、傳遞媽祖博愛與良善精神，並帶來光明與溫暖的安定力量，福佑民眾身體健康、事事順利。

接雲寺主委江清秀表示，今天上午提供2000份平安齋飯、平安麵及湯圓，食材由信眾主動奉獻，要將平安分享給信眾，此外元宵節還有躦燈腳活動，並準備7200份發財金、3500個小提燈要分送給信眾。