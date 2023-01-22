快訊

尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

有片／最美里長陳紫渝羞喊理想型是「他」！ 選戰幸運物首次曝光是？

DailyView網路溫度計／ 文／陳宣懿

「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝接受網路溫度計》專訪，除了說明上任後要積極推動的政見，分享打選戰的幸運物之外，同時也透露自己的理想型。陳紫渝自宣布參選至今短短半年，累積超高人氣，不僅有後援會自製年曆發送給粉絲，還有許多來自其他地區的鐵粉力挺陳紫渝。對於很多網友暱稱她「老婆」，陳紫渝表示「很新鮮」。 在順利當選里長之後，陳紫渝說她要特別感謝家人、永福里鄉親、服務處留守的志工以及網路上的粉絲，「沒有他們就沒有今天的我，很謝謝他們一直以來的聲援，甚至會到服務處跟我說加油，給我很多力量。」

選戰幸運物是紅線！陳紫渝：媽媽給我保平安用的

訪問時，陳紫渝捲起袖子露出繫在右手腕的紅線，她說，「這條紅線是媽媽給我保平安用的，希望我有體力應戰，保佑選舉一切平安。」陳紫渝表示，她從宣布參選後才開始戴紅線，因此紅線算是她的選戰幸運物。被封為「最美里長」的陳紫渝，目前感情狀態為單身，不少粉絲都很好奇，她心目中理想型是哪一種？答案是班奈狄克・康柏拜區。陳紫渝認為，「班奈狄克・康柏拜區飾演福爾摩斯的時候很帥。」此外，詢問陳紫渝會最先注意異性身上的哪一部份？她回應「眼睛」。

主打交通政見 陳紫渝：確認紅綠燈秒數的設置順暢

陳紫渝此次參選拋出十大項政見，其中主打的是交通政見。陳紫渝表示，最近會勘的內容行程都與交通有關，像是檢查交通號誌清不清楚，因為里上有座橋，鄰近連接雙北的交通幹道，需確認紅綠燈秒數的設置是順暢的，確保交通不會打結。陳紫渝上任不到一個月時間，1月13日就解決了路面砂石滯留及路面標示不清的問題，保障民眾行車安全。

延伸閱讀

日本「最美公主」佳子迎28歲生日 超甜回眸照曝光

「最美里長」陳紫渝送年曆限量1千份、前2百人可簽名合照 排領地點曝光

田慎節議場霸氣JoJo立就職 聖誕夜跟「這位男性」聚餐合照曝光

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

陳紫渝 網路溫度計

延伸閱讀

傳黃珊珊備戰對決高嘉瑜 綠議員：漂亮女人的世紀選戰

為何選戰時不說？陳明通突提「林智堅是冤案」 吳子嘉曝原因

賴清德宜蘭發表參選政見 黨員怒罵經營不紮實「放著讓基層去爛」

小笠原：吳怡農選戰打得好 但要說民進黨止跌言之過早

相關新聞

影／初五缺席燈會開幕將出訪新加坡？侯友宜：過年都在台灣

新北燈會將在初五登場，但新北市長侯友宜不會出席燈會開幕儀式，外傳侯友宜將在當天出訪新加坡。侯友宜表示，過年10天假期都會...

有片／最美里長陳紫渝羞喊理想型是「他」！ 選戰幸運物首次曝光是？

「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝接受《網路溫度計》專訪，除了說明上任後要積極推動的政見，分享打選戰的幸運物之外，同時也透露自己的理想型。

侯友宜初一早赴板橋慈惠宮及接雲寺參拜 民眾樂拿福袋

今日是農曆大年初一，新北市長侯友宜一早前往板橋慈惠宮及接雲寺參拜，向眾神祈求風調雨順、國泰民安，並保佑市政建設順利、市民...

縣市長發紅包 蔣萬安惦記安太座

昨天除夕，地方首長按往例慰勞基層人員，台北市長蔣萬安昨前往聯合醫院中興院區與環保局清潔隊，慰勞醫護與清潔人員，並發放紅包...

北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

目前台北市人口達到248萬人，根據北市民政局預估，3月初將突破250萬人。外界關心蔣市府第3位副市長人選，蔣萬安今受訪時...

除夕堅守崗位 蔣萬安發紅包慰勞醫護、清潔隊員

今天是除夕，台北市長蔣萬安前往北市聯醫與環保局慰勞醫護人員、清潔人員，並發放紅包。他表示，這時民眾都在張羅團圓飯，但仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。