有片／最美里長陳紫渝羞喊理想型是「他」！ 選戰幸運物首次曝光是？

「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝接受《網路溫度計》專訪，除了說明上任後要積極推動的政見，分享打選戰的幸運物之外，同時也透露自己的理想型。陳紫渝自宣布參選至今短短半年，累積超高人氣，不僅有後援會自製年曆發送給粉絲，還有許多來自其他地區的鐵粉力挺陳紫渝。對於很多網友暱稱她「老婆」，陳紫渝表示「很新鮮」。 在順利當選里長之後，陳紫渝說她要特別感謝家人、永福里鄉親、服務處留守的志工以及網路上的粉絲，「沒有他們就沒有今天的我，很謝謝他們一直以來的聲援，甚至會到服務處跟我說加油，給我很多力量。」

選戰幸運物是紅線！陳紫渝：媽媽給我保平安用的

訪問時，陳紫渝捲起袖子露出繫在右手腕的紅線，她說，「這條紅線是媽媽給我保平安用的，希望我有體力應戰，保佑選舉一切平安。」陳紫渝表示，她從宣布參選後才開始戴紅線，因此紅線算是她的選戰幸運物。被封為「最美里長」的陳紫渝，目前感情狀態為單身，不少粉絲都很好奇，她心目中理想型是哪一種？答案是班奈狄克・康柏拜區。陳紫渝認為，「班奈狄克・康柏拜區飾演福爾摩斯的時候很帥。」此外，詢問陳紫渝會最先注意異性身上的哪一部份？她回應「眼睛」。

主打交通政見 陳紫渝：確認紅綠燈秒數的設置順暢

陳紫渝此次參選拋出十大項政見，其中主打的是交通政見。陳紫渝表示，最近會勘的內容行程都與交通有關，像是檢查交通號誌清不清楚，因為里上有座橋，鄰近連接雙北的交通幹道，需確認紅綠燈秒數的設置是順暢的，確保交通不會打結。陳紫渝上任不到一個月時間，1月13日就解決了路面砂石滯留及路面標示不清的問題，保障民眾行車安全。

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