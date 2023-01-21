北市22日拆除水源快速道路引橋 警封閉往北車道

中央社／ 台北21日電

警方今天指出，台北市政府於22日至24日，將進行拆除水源快速道路引橋（原富民路匝道）工程，到時將封閉水源快速道路往北（萬華方向）2線等車道，呼籲駕駛人注意。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，北市府在農曆春節期間進行拆除水源快速道路引橋（原富民路匝道）施工作業，將封閉水源快速道路往北2線車道，包含水源快速道路、泉州街口及水源快速道路、青年路口，屆時封閉往北入口。

警方指出，水源快速道路往南2線車道維持通行，為維護匝道拆除施工期間的周邊道路交通順暢，施工地點附近道路將有5處交管，以維護交通順暢。

警方表示，駕駛在管制期間可提前改道，水源快速道路往北（萬華方向）的車輛，能從水源快速道路、泉州街口，及水源快速道路、青年路口管制往北，水源路平面道路（中華路至青年路）可正常通行。

警方說，往北車輛可提前改道行駛中華路，至西藏路左轉，至萬大路或西園路左轉，遇環河快速道路再右轉行駛往北，或在水源路及青年路口右轉後，行駛青年路至萬大路423巷左轉，到環河快速道路再右轉行駛往北。

水源快速道路往南（新店方向）車輛，維持2線車道通行，沒有管制措施。

台北市工務局指出，配合「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作，22日至24日將拆除富民路銜接水源快速道路匝道，及跨越水源快速道路往士林方向車道部分箱梁段，從每天上午8時至晚間8時施工，會以最快效率拆除，讓車道通行。

車道 北市

延伸閱讀

北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

交通冷知識 北市警察局解析說分明

電石催熟水果釀氣爆 北市消揭防災關鍵

訂年菜小年夜還未到貨 北市消保官：調查有205人受害

相關新聞

北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

目前台北市人口達到248萬人，根據北市民政局預估，3月初將突破250萬人。外界關心蔣市府第3位副市長人選，蔣萬安今受訪時...

除夕堅守崗位 蔣萬安發紅包慰勞醫護、清潔隊員

今天是除夕，台北市長蔣萬安前往北市聯醫與環保局慰勞醫護人員、清潔人員，並發放紅包。他表示，這時民眾都在張羅團圓飯，但仍有...

影／初五缺席燈會開幕將出訪新加坡？侯友宜：過年都在台灣

新北燈會將在初五登場，但新北市長侯友宜不會出席燈會開幕儀式，外傳侯友宜將在當天出訪新加坡。侯友宜表示，過年10天假期都會...

影／明與郭台銘都要去慈惠宮參拜 侯友宜：是從小的信仰

新北市長侯友宜明天將到板橋慈惠宮祈福，鴻海創辦人郭台銘也要去，被問兩人是否有先約好， 侯友宜表示，這是他例行性的習慣，去...

新北運動中心初二至初五營業中 提供多種體驗課程優惠

新北市運動中心春節期間推出各項優惠好康與活動，新北運動中心、泰山體育館及板樹體育館，除1月21、22日休館外，1月23日...

初五出訪新加坡？侯友宜：過年10天都在台灣

新北市長侯友宜今天談及外傳初五出訪新加坡時說，春節過年10天連假他都在台灣，會與新北市團隊分工合作、各司其職，讓新北市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。