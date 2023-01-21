北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

目前台北市人口達到248萬人，根據北市民政局預估，3月初將突破250萬人。外界關心蔣市府第3位副市長人選，蔣萬安今受訪時說，最重要目的就是提高人口數吸引人才留在台北，接下來達到標準後，相關法律規定該如何辦理就如何辦理。

蔣萬安今赴北市聯醫、清潔隊慰勞第一線工作人員。他受訪時表示，統計到去年底，台北市人口數已經來到248萬，民政局推估，今年3月有可能會到250萬人，希望能提高台北市的人口數，最重要的目的，就是希望吸引更多人才留在台北。

蔣萬安說，未來會透過相關政策提高生育率、創造人口紅利，並提升整體城市競爭力，讓台北持續進步，接下來人口數達到一定標準，就會依照相關法律規定，要如何辦理就如何辦理。

不過現在傳出國民黨立院黨團希望即將擔任台北市副市長的立委林奕華可以留下，加入召委選舉，被問到完整團隊會何時亮相？蔣萬安表示，市府團隊就是全力拚市政，相關人士安排，其實都照既定規劃進行，一旦確定就會跟大家報告。

另外，有市民反映，因為台灣燈節即將登場，市民的停車權益可能會被排擠，因為外縣市的人也會來台北看燈會。蔣萬安說，他有聽到里長們心聲，第一時間請交通局、觀傳局等相關局處做相對應的措施，還是希望在燈會期間，民眾能搭乘大眾運輸工具，局處也會特別強化標示車流導引，這部分都會有妥善的處理，里長們心聲也即刻做了回應。