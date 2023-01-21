除夕堅守崗位 蔣萬安發紅包慰勞醫護、清潔隊員

今天是除夕，台北市長蔣萬安前往北市聯醫與環保局慰勞醫護人員、清潔人員，並發放紅包。他表示，這時民眾都在張羅團圓飯，但仍有許多第一線工作人員必須堅守崗位服務市民，默默協助城市運作，才特別在今天替大家加油打氣。

蔣萬安下午特別安排行程至聯合醫院中興院區與環保局清潔隊，慰勞第一線工作人員，並發放紅包給予新春祝福。蔣萬安說，許多民眾返鄉圍爐張羅除夕團圓飯，但有許多人犧牲與家人團聚時間，堅守工作崗位持續服務市民，默默協助這座城市運作。

而北市內湖康寧醫院護理師日前阻擋家屬違規訪視遭暴力毆打，被問到是否有具體政策保障醫護安全？蔣萬安表示，市府第一時間請衛生局慰問，瞭解整個狀況，警察局同仁也有即刻回報，再次強調，對於醫療暴力零容忍，也避免類似事情再次發生。

另外，蔣萬安初三、初四無公開行程，被問到是否要陪太太過年？蔣萬安說，初一、初二都是滿滿行程，到各地宮廟參拜，同時也跟市民朋友拜年，接下來整個春節期間，最重要是讓走春或是各個觀光景點的民眾可以享受到順暢交通，無論是交通疏導、觀光景點治安維護，都會請大家特別上緊發條堅守崗位。

至於是否要回宜蘭探望岳父、岳母？蔣萬安表示，過往經驗，因為太太娘家是開飯店，過年期間比較忙碌，所以大概要等春節後比較沒那麼忙，才會陪太太、孩子回宜蘭看看岳父、岳母，今年也要看行程狀況決定。

不過蔣萬安日前自爆「念建中常到北一女站崗」，被追問太太是否知道，還說「有安好太座嗎？」蔣萬安回應，「過年除了安太歲，安太座也很重要」，強調「心意很重要」；他還提到，太太的預產期大約在1月底。