新北運動中心初二至初五營業中 提供多種體驗課程優惠

新北市運動中心春節期間推出各項優惠好康與活動，新北運動中心、泰山體育館及板樹體育館，除1月21、22日休館外，1月23日起至1月26日自上午8時營業至下午5時，提供民眾多元運動選擇，不管是許願人魚線還是馬甲線，兔年之際就從運動開始。

新北市體育處表示，各運動中心推出春節運動「兔」gether優惠好康，初二到初五期間，五股運動中心有擲骰子比大小活動，數字贏關主即可抽紅包，另有甩繩挑戰，達指定秒數就有紅包可以領取；樹林、三鶯、鶯歌、淡水、新莊運動中心、運動易利站及板樹體育館另有消費指定金額抽紅包、福袋、折價券及兌換刮刮樂等新年限定活動。

體育處表示，過年期間運動不中斷，10天假期記得幫自己安排運動時間，新北各運動中心紛紛推出過年限定優惠，初二到初五期間，喜歡球類運動的民眾，可以參考板橋、新莊、三重、中和、三鶯、鶯歌、泰山、淡水運動中心，和板樹體育館的球場優惠，三重提供全時段半價，板橋也有7折，年度少見，相當優惠，有興趣的民眾要提早登記。

偏好瑜珈、有氧及韻律課程的民眾，蘆洲、三重、永和、新店、汐止、五股運動中心有運動體驗優惠價；喜歡健身及游泳的市民朋友，三重運動中心入場享門票半價，鶯歌體適能月卡買一送一，還有Waypoint FITNESS新莊館開出限量的免費課程；運動易利站體適能月卡也只要600元。