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被王鴻薇形容是強棒、不能只會好好做事情 侯友宜回應了
立委王鴻薇指出，新北市長侯友宜是強棒，如果有意要攻大位，不能只會「好好做事情」。侯友宜表示，鴻薇是一個認真努力，她的言論非常有見地，她現在到立法院，相信絕對是一個很棒的立委，每一個人在自己的角色上扮演不一樣的工作，自己是市長，她是立委，都會攜手合作一起努力的為國家、為人民努力打拚，讓中華民國讓台灣這塊土地的所有人都能夠安定、繁榮。
有媒體提問，有塔羅牌老師算2024人選，指出侯友宜的運勢是最好的，被抽到的牌是錢幣騎士，代表內心有憧憬，在等人解圍，代表是要突破提名機制的困境。
侯友宜表示，他現在的心境是把握當新北市長的每一天，新北市規劃了很多願景工程，像聯醫、第二行政中心，每一個地方都有必須要面對、解決的問題，也謝謝大家都很關心他，這段時間還是會努力的在春節期間讓大家過得平安，他會到廟宇來祈求國泰平安、風調雨順，經濟能夠起飛，這才是現在要努力做的事情。
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