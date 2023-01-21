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影／明與郭台銘都要去慈惠宮參拜 侯友宜：是從小的信仰

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到三重聯合醫院慰問醫護人員。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今天到三重聯合醫院慰問醫護人員。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜明天將到板橋慈惠宮祈福，鴻海創辦人郭台銘也要去，被問兩人是否有先約好， 侯友宜表示，這是他例行性的習慣，去年他也去慈惠宮拜廟，在家鄉是拜配天宮的朴子廟，拜的是媽祖，是他從小的信仰。

侯友宜表示，他回到新北市工作，工作地點在板橋，板橋的媽祖、慈惠宮的香火非常鼎盛，所以他大年初一都會到慈惠宮，給媽祖來參拜，祈求媽祖保佑新北市都能夠平安，能夠更加的蓬勃發展，他去年也這樣子，今年也是到板橋慈惠宮拜廟，期待更多人到各地宗教廟宇，不但保佑家人幸福以外，也祈求地方都能夠往前走，讓社會更進步、更祥和。

國民黨主席朱立倫明天要到林口竹林山觀音寺參拜，被問及是否會一起去，侯友宜表示，朱主席到新北市來拜廟，他擔任過新北市的市長，每一個人到新北市來拜廟、祈福、為國為民，謝謝大家都願意努力為國為民，好好打拚。

侯友宜表示，尤其在過年期間，他會跟所有的好朋友們在各地互相祝福，互相祈求國泰平安、萬事如意，希望走過疫情，在今年經濟困頓的過程當中，但願國家除了平安以外也能夠讓經濟起飛，更能夠帶來更祥和的社會。

有媒體提問，前總統馬英九昨天到新北發紅包，沒有邀侯友宜一起，沒有回應就離開，追問之後是否有相關規劃，侯友宜說，他非常歡迎總統、朱立倫都能夠來新北市廟宇來參拜，因為他們都是一心一意為國家、為人民來祈福。

侯友宜說，每一個人到廟宇參拜，不管為個人、為國家、為人民，他私心都是期待的就是這塊土地的每一個人都能夠共好，大家都能夠好好的珍惜現在的生活，然後努力的面對未來，都希望生活會過得更好，所以非常的感謝。

新北市長 侯友宜 媽祖 郭台銘

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