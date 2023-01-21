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影／初五缺席燈會開幕將出訪新加坡？侯友宜：過年都在台灣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜今天到三重聯合醫院慰問醫護人員後受訪。記者江婉儀／攝影
侯友宜今天到三重聯合醫院慰問醫護人員後受訪。記者江婉儀／攝影

新北燈會將在初五登場，但新北市長侯友宜不會出席燈會開幕儀式，外傳侯友宜將在當天出訪新加坡。侯友宜表示，過年10天假期都會在台灣。被問及初五是否有其他行程，侯友宜指出，他過年都在台灣，新北市的狀況他要全盤掌握，讓新北市民平安過一個好年。

侯友宜今天到三重聯合醫院慰問醫護人員。外傳侯友宜將在初五當天出訪新加坡，侯友宜表示，過年連假10天他都會在台灣，跟新北市團隊每一個人分工合作、各司其職，讓新北在春節期間，每一個人都能夠有一個幸福溫馨好年，新北燈會從元月26號開始，在熊猴森樂園，也期待民眾一起來欣賞新北的燈會，團隊不打烊，繼續在春節守護新北市民，希望大家都能夠平安。

媒體追問。初五是否有其他行程，侯友宜說，過年這段時間他都會在台灣，他是新北市市長，對新北市是有責任的，所以新北市整個狀況要全盤的掌握，他們每一人都會扮演不一樣的角色，分工合作，讓新北市的民眾在春節過好年。

新北燈會點燈當天是由副市長劉和然點燈，被問是否要讓劉和然為了接班而做準備，侯友宜表示，他是新北市長，新北市長要把新北市的公務做好。

侯友宜昨天在臉書公布賀歲片，除了宣揚新北政績，還說準備好了，外界猜測是為了選總統鋪路。侯友宜表示，新北市這幾年一直在推動SDGs永續城市，這是2030願景非常重要的里程碑，賀歲片是團隊每一個人的角色，在推動永續以及不打烊24小時為大家服務，為新北市努力做事，這樣的態度結合團隊扮演的工作跟角色，要全力以赴，讓新北市民能夠安居樂業，用不打烊、永續，積極的為新北市努力做事。

新北市長 侯友宜 燈會

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