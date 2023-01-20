全力趕工 馬槽橋頭前陽金公路春節前恢復雙向通車

台北市政府工務局新建工程處今天表示，北投區馬槽橋頭前陽金公路在施工人員全力趕工下，終於在農曆年前完成改善作業，回復至原有的雙車道雙向通行，也讓民眾在春節期節間，得以更安全舒適的暢遊陽明山區。

新工處表示，去年10月17日，北投區馬槽橋頭前陽金公路因受尼莎颱風外圍環流的連續大雨影響，導致道路下陷龜裂破損，在新工處封路緊急搶修後，因後續仍需進行路基改良等相關作業，故採單一車道雙向管制的通行方式，在施工人員頂著山區惡劣天候，克服困難全力趕工下，終得於農曆年前完成改善作業。

新工處維護工程科科長王志良表示，本次災害發生後，經初步搶修後，持續觀察路面裂縫有擴大情形，故進行低壓灌漿填縫改良路基，同時持續監測坡面變位狀況，並於路面施作雙排微型樁長度共75公尺，將第1排微型樁共150支打設至9公尺深入岩盤，第2排共150支打設至13公尺確保抗滑效果，以解決邊坡及路基不穩定問題，同時於車道外側新設護欄及內側新設側溝各約80公尺，提供行車安全及解決排水問題。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，據中央氣象局觀測資料顯示，陽金公路地區降雨頻繁，幾乎超過一半的天數在降雨，且當地屬山區，氣溫比平地再更低約5度，寒流來襲期間，平地晚上大約還有12、13度的氣溫，但在山上搶修的人員須冒著5、6度的低溫及寒雨、濃霧，連日趕工搶修，於爛泥中洗孔打設微型樁補強路基等等，惡劣的環境使得施工愈加困難，辛苦的程度可見一斑。

王頌夫表示，目前微型樁、低壓灌漿、護欄及側溝均已完成，且經每日監測路面達3個月，路面沉陷已無擴大趨勢。目前尚餘管線單位排訂於春節後進場埋設管路及電桿，原預計於管線單位完成後再進場修復路面凹陷處，但考量假期間民眾出遊通行的需求及管線單位春節後施工僅為局部範圍的狀況，因此提前於春節前辦理銑鋪作業，於1月20日將原單線雙向管制通車恢復為雙向正常通車。

湖田里里長曹昌正表示，非常感謝新工處的搶災效率，也能顧及民眾春節使用需求，趕在假期前將路面重新鋪平，提供里民安全舒適的出入通道。