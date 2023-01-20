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走訪艋舺夜市拜早年 蔣萬安當場「吃播」大啖美食

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎。記者徐偉真／攝影

今天是小年夜，台北市長蔣萬安傍晚到艋舺夜市和攤商、民眾拜早年並發發財金給民眾。蔣萬安推薦民眾春節期間到各商圈走春、逛街，也可以到夜市享受美食，他也在商圈幹部的陪同下在夜市大啖美食，開啟「吃播秀」，主持人都忍不住喊「看市長的笑容就知道食物有多好吃」。

蔣萬安今天走訪萬華五大夜市，分別為艋舺夜市、廣州街夜市、華西街夜市、梧州街夜市和西昌街夜市，蔣萬安沿路一一向攤商和市民拜早年，並和台北市議員郭昭巖、產業發展局局長陳俊安等人一起享用刈包、魷魚羹、滷肉飯蚵仔煎和鱔魚炒麵。

大家開動前主持人要求大家先各拿一道菜拍照，蔣萬安毫不猶豫就選了蚵仔煎，拍完照後蔣萬安立刻開動大口吃起蚵仔煎，直誇來自東石的蚵仔肥美鮮甜，蛋皮煎的香脆，一口接一口停不下來。蔣萬安也用廣播向逛夜市的民眾打招呼，希望大家春節多來萬華拜拜、看古蹟和吃美食。

台北市市場處表示，農曆新年期間南機場（除夕休假），公館、延三、饒河街、臨江街、遼寧街（部分）、雙城街、景美、士林、大龍（部分）、寧夏及艋舺、廣州街、梧州街、西昌街及華西街等16處夜市不打烊，歡迎民眾到夜市感受台灣年味。

市場處表示，市場處持續輔導各夜市攤商落實食品良好衛生規範，協助辦理食材登錄、食品業者登錄等，並透過補助營造夜市整體意象、優化營業環境等，讓市民感受不一樣的夜市環境。

台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年並發放發財金，想領取的民眾大排長龍。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年並發放發財金，想領取的民眾大排長龍。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎，台北市議員郭昭巖(左)也猛誇蚵仔煎好吃。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎，台北市議員郭昭巖(左)也猛誇蚵仔煎好吃。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年並發放發財金。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天到艋舺夜市和大家拜早年並發放發財金。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎，台北市議員郭昭巖(左)也猛誇蚵仔煎好吃。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安(右)今天走訪艋舺夜市大啖蚵仔煎，台北市議員郭昭巖(左)也猛誇蚵仔煎好吃。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年。記者徐偉真／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年，攤商送上地瓜球請蔣萬安吃。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天走訪艋舺夜市和攤商及民眾拜早年，攤商送上地瓜球請蔣萬安吃。記者余承翰／攝影

夜市 蔣萬安 滷肉飯 蚵仔煎

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