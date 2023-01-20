快訊

除夕10大禁忌千萬別踩！ 觸犯恐「又衰又窮」一整年

除夕南向交通量將達平日1.2倍 國5恐從早塞到傍晚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鶯歌陶博館初二至初八活動不斷電 每天送限量200份小禮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
鶯歌陶博館春節初二至初八活動不斷電。記者劉懿萱／攝影
鶯歌陶博館春節初二至初八活動不斷電。記者劉懿萱／攝影

鶯歌陶瓷博物館初二至初八連假期間推出「2023春節活動－幸福兔兒(TOUR)」，其中「泥兔蓋幸福」集章活動，每天提供限量200份「陶板集章包」，民眾可跟著指引在陶博館內及戶外陶瓷藝術園區，尋找可愛的泥兔印章，用壓印玩陶的方式許下新年願望。

陶博館館長張啟文說，今年春節假期長達10天，陶博館推出，跨年齡參與、隨意上手及多元互動的體驗活動、表演與展覽。

初二到初八「泥兔蓋幸福」集章活動，每天免費提供限量200份「陶板集章包」，民眾可跟著指引在館內及戶外陶瓷藝術園區，尋找可愛的泥兔印章。

陶博館表示，陶藝研習室的「兔年吉祥掛飾」，邀大家用兔年特製的陶土印章，隨心所欲地在土版上壓印可愛的兔子圖案，就完成討喜吉祥掛飾。兒童體驗室則推出「小福兔迎新春」，將多彩的輕質土，捏塑出水滴、波浪、圓點等形狀，組合成一隻彩繪小陶盆的小兔子。

此外，初三至初八每天下午2點30分帶給民眾不一樣的精彩街藝演出「愛秀兔」。初三、初四高人氣「氣球師Alan施又仁」氣球互動秀，結合魔術、雜耍、喜劇等各式技能。

初五、初六由風趣的「魔術師偉德」與民眾近距離幽默互動；初七、初八「氣旅人生MR.香蕉」的蕉心好朋友氣球秀，結合神奇腹語、動感十足的舞動和配樂，做出各種可愛逗趣、色彩亮麗的氣球造型。

除有各項好玩的活動，陶博館也與學學文化創意基金會合作推出「感動兔—陶博特展」，在1樓大廳展出北台灣39所學校逾千件「小感動兔」陶瓷彩繪作品，以及藝術家們所彩繪的「大感動兔」彩繪藝術創作。

鶯歌陶博館春節初二至初八活動不斷電。記者劉懿萱／攝影
鶯歌陶博館春節初二至初八活動不斷電。記者劉懿萱／攝影

兔年 春節 陶藝 藝術家

延伸閱讀

台南「東山玉米迷宮食樂趣」登場 遊客逛迷宮採玉米

雙層巴士遊屏東 185沿山公路看鳳梨彩繪帽、晚間看燈飾

知名插畫角色LAIMO 推出彩繪露營車進軍北海道

宣佈開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」緊急暫停銷售

相關新聞

林珍羽PO柯文哲新造型 網驚：換這髮型阿北怎麼抓頭？

民眾黨台北市議員林珍羽今天晚間在臉書貼出一張她與黨主席柯文哲的合照，柯文哲一改過去髮型，梳起西裝頭，林珍羽貼文說，今天美...

鶯歌陶博館初二至初八活動不斷電 每天送限量200份小禮

鶯歌陶瓷陶博館初二至初八連假期間推出「2023春節活動－幸福兔兒(TOUR)」，其中「泥兔蓋幸福」集章活動，每天提供限量...

護理師遭莽男毆 蔣萬安宣示醫療暴力零容忍：一定要還公道

北市內湖康寧醫院護理師日前阻擋家屬違規訪視，卻遭暴力毆打，內湖警隔天逮補嫌犯到案，全案依傷害罪及醫療法移送地檢署。台北市...

社子大橋昔被罵斷頭橋…李四川嘆冤枉 網：如今才明白有遠見

台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車，李四川今天則在臉書貼文透露，20年前興建洲美快速道路時...

春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

農曆春節10天連假今天登場，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局小年夜與除夕均有沿街收運，大年初二、初三(1月2...

擅自開挖山坡地最高可罰30萬 新北春節取締不打烊

民眾若擅自開挖山坡地恐違，過去就曾有烏來區民眾在春節假期擅自開挖整地，遭移送司法機關偵辦並依法裁罰6萬。新北農業局表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。