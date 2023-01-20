護理師遭莽男毆 蔣萬安宣示醫療暴力零容忍：一定要還公道

北市內湖康寧醫院護理師日前阻擋家屬違規訪視，卻遭暴力毆打，內湖警隔天逮捕嫌犯到案，全案依傷害罪及醫療法移送地檢署。台北市長蔣萬安今天在臉書宣示「醫療暴力零容忍」，一定要還給護理師一個公道！

蔣萬安說，這起醫療暴力事件，北市衛生局已介入處理，協助院方填具「受理醫療暴力事件通知單」，請院方保留監視器畫面，並要求院方將醫療暴力列入緊急應變流程及演練計畫；接下來還會主動追蹤司法機關偵辦結果，一定要還給護理師一個公道！

蔣萬安提到，大疫三年，醫護人員是台灣最堅強的力量，為民眾構築出阻絕病毒的壕溝；也是最溫柔的力量，照顧了每一位因染疫深受折磨的患者；如果有任何人用任何形式傷害醫護人員，「我們絕對不會容忍、也絕對不會靜默。」