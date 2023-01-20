快訊

60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子大橋昔被罵斷頭橋…李四川嘆冤枉 網：如今才明白有遠見

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車。圖／引用自李四川臉書

北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車，李四川今天則在臉書貼文透露，20年前興建洲美快速道路時，這預留銜接口已留20年了，真是歲月不饒人。李四川也有感而發提到，現在遠看社子大橋真的美，不過當年卻被罵成「無頭橋」。

李四川今天在臉書說，遠看社子大橋真的美，當初顧問公司做設計簡報時，他嫌橋型不美，後來找來日本的建築師參酌當地有白鷺鷥，才設計出這斜張橋。而當初這橋的興建，主要做社子島開發時填土的進出，所以在社子端，橋沒有直接銜接，俟填土達到高程後才再施工銜接，後來被罵「無頭橋」，李四川也嘆「真是冤枉」。

這次李四川回鍋北市府任副市長，許多工程他過去都有經歷，昨天出席洲美-福國路高架橋段通車典禮後，李四川今天在臉書說，他提早一個小時到場，除看看通車前是否準備完善外，也回憶一下20年前興建洲美快速道路的點點滴滴。

李四川說，「走過必定留下痕跡，歲月不留人」，除了回憶，「也感謝當時的長官及同事，你們默默的付出，才是城市往前邁進的推手。」

李四川的臉書貼文，也吸引上百網友留言，有網友提到「高瞻遠矚的副市長；我以前開車經過總覺得怪怪的？如今才明白李副市長的遠見⋯」還有網友說，「原來這座橋的背後還有這麼一段故事，一個有遠見的政務官真的印證，前人種樹後人乘涼。」

台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車。圖／引用自李四川臉書

李四川 北市 社子島 北投

延伸閱讀

新年禮物附「蔣萬安全家福小卡」 議員批：人民稅金是蔣家銀庫？

蔣萬安遇事不決斷「小孩玩大車」?王鴻薇：做好事較重要

蔣萬安遭諷「小孩玩大車」 巿府發言人：挑撥離間老哏又來了

大巨蛋拚4月完工 李四川：有望7月取得使照、年底試營運

相關新聞

社子大橋昔被罵斷頭橋…李四川嘆冤枉 網：如今才明白有遠見

台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車，李四川今天則在臉書貼文透露，20年前興建洲美快速道路時...

直接徵召選總統比較好？ 侯友宜：為國為民是我的態度

新北市長侯友宜，今天上午慰勤基層警察、消防、義消。對於媒體詢問「直接徵召的話，會覺得比較好嗎？」侯說，工作了43年，他永...

春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

農曆春節10天連假今天登場，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局小年夜與除夕均有沿街收運，大年初二、初三(1月2...

擅自開挖山坡地最高可罰30萬 新北春節取締不打烊

民眾若擅自開挖山坡地恐違，過去就曾有烏來區民眾在春節假期擅自開挖整地，遭移送司法機關偵辦並依法裁罰6萬。新北農業局表示，...

蔣萬安送禮附全家照挨批 詹為元曝蘇貞昌過去賀卡打臉

台北市長蔣萬安送給台北市議員的年節賀禮因附的小卡是蔣萬安全家合照，被民進黨議員質疑。台北市議員詹為元19日出示行政院長蘇...

新北交控中心春節不打烊 24小時待命搶修

新北交通局交控中心為維護用路人行車安全與順暢，於春節連假期間24小時全天候不打烊，維修人力輪值待命；交通局提醒民眾若發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。