社子大橋昔被罵斷頭橋…李四川嘆冤枉 網：如今才明白有遠見

台北市副市長李四川昨天出席北投福國路高架道路銜接洲美快速道路通車，李四川今天則在臉書貼文透露，20年前興建洲美快速道路時，這預留銜接口已留20年了，真是歲月不饒人。李四川也有感而發提到，現在遠看社子大橋真的美，不過當年卻被罵成「無頭橋」。

李四川今天在臉書說，遠看社子大橋真的美，當初顧問公司做設計簡報時，他嫌橋型不美，後來找來日本的建築師參酌當地有白鷺鷥，才設計出這斜張橋。而當初這橋的興建，主要做社子島開發時填土的進出，所以在社子端，橋沒有直接銜接，俟填土達到高程後才再施工銜接，後來被罵「無頭橋」，李四川也嘆「真是冤枉」。

這次李四川回鍋北市府任副市長，許多工程他過去都有經歷，昨天出席洲美-福國路高架橋段通車典禮後，李四川今天在臉書說，他提早一個小時到場，除看看通車前是否準備完善外，也回憶一下20年前興建洲美快速道路的點點滴滴。

李四川說，「走過必定留下痕跡，歲月不留人」，除了回憶，「也感謝當時的長官及同事，你們默默的付出，才是城市往前邁進的推手。」