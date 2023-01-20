春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

農曆春節10天連假今天登場，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局小年夜與除夕均有沿街收運，大年初二、初三(1月23、24日)各區清潔隊垃圾收運採「定時定點」服務，初四(1月25日)加班日間沿街收運一般垃圾及廚餘，初五(1月26日)恢復正常垃圾收運。

環保局表示，清潔隊小年夜(1月20日)當天仍會依照平常收運方式，加強垃圾疏運，除夕(1月21日)則取消夜間沿線及定點收運，全部改為日間收運模式，收運時間大約比平時提早4小時開始，便於民眾除夕夜團圓圍爐，收運服務到所有路線收完為止，請民眾留意垃圾車響鈴或透過「台中垃圾清運大車隊」APP查詢垃圾車清運時間。

環保局指出，大年初二、初三(1月23、24日)，台中市共有638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，定時定點查詢網址：https://reurl.cc/oZozNq。

此外，初四(1月25日)星期三原為清潔隊休息日，為減少年節過後家戶垃圾暫存負擔，各區清潔隊初四加班日間沿街收運一般垃圾及廚餘，當天無資源回收車，回收物請民眾先暫存家中；初五(1月26日)恢復正常垃圾收運。

環保局提醒，民眾可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，至Google Play、App Store免費下載，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，一機在手、倒垃圾免煩惱。