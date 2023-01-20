擅自開挖山坡地最高可罰30萬 新北春節取締不打烊

民眾若擅自開挖山坡地恐違，過去就曾有烏來區民眾在春節假期擅自開挖整地，遭移送司法機關偵辦並依法裁罰6萬。新北農業局表示，整理土地需依規定申請，民眾若有發現不明人士及機具開挖，可撥打1999新北市民專線通報，將立即前往制止取締。

新北市農業局說，過去曾有烏來區民眾在春節期間未經申請擅自開挖整地，第一時間經警察局到場制止，因行為人涉及侵占國有地，農業局也已移送司法機關偵辦，並依水土保持法裁罰6萬元及限期改正。

農業局指出，民眾整理土地時若未依規定申請，擅自使用怪手開挖整地，農業局將制止取締並依水土保持法規定處新台幣6萬以上30萬以下罰鍰，若涉及致生水土流失者，將面臨6個月以上5年以下有期徒刑的刑責。另外，除透過公所、派出所第一線查通報外，山坡地衛星影像監測365天全年無休，農業局呼籲民眾別趁春節期間以身試法。

新北市農業局表示，春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，將立即前往制止取締，另外若有水土保持法規相關問題或水土保持書件填寫疑問，可於上班日每周一、四上午9點到12點可至新北市府22樓服務台洽詢，也可撥打專線02-29659930亦會有專業技師諮詢服務。